Union Berlin mede dankzij Sheraldo Becker naar halve finale DFB-Pokal

Dinsdag, 1 maart 2022 om 22:44 • Mart van Mourik

1. FC Union Berlin heeft zich geplaatst voor de halve finale van de DFB-Pokal. In eigen huis was de ploeg van trainer Urs Fischer met 2-1 te sterk voor stuntploeg FC St. Pauli. Sheraldo Becker verzorgde de gelijkmaker namens Union, waarna Andreas Voglsammer een kwartier voor tijd voor de beslissende treffer zorgde.

In de achtste finale van het Duitse bekertoernooi zorgde St. Pauli nog voor een reusachtige stunt door Borussia Dortmund met 2-1 te verslaan. Ook dinsdagavond zag het er even naar uit dat er een zege tot de mogelijkheden behoorde. In de 21ste minuut kwam de ploeg van trainer Timo Schultz namelijk op voorsprong. Net buiten het zestienmetergebied werd Daniel-Kofi Kyereh gevloerd door Timo Baumgartl, waarna arbiter Florian Badstübner een vrije trap toekende. Na klaarleggen van Marcel Hartel schoot Kyereh raak in de linkerbenedenhoek: 0-1.

Op slag van het rustsignaal stelde Becker orde op zaken. Union profiteerde maximaal van een glijpartij van doelman Dennis Smarsch, waardoor Becker op aangeven van Taiwo Awoniyi de 1-1 kon aantekenen. Het noodlot van St. Pauli werd bezegeld in de 75ste speelminuut. Verdediger Jakov Medic maakte een inschattingsfout en verspeelde de bal in de eigen zestien aan Voglsammer. Laatstgenoemde maakte vervolgens ruimte voor het schot en vond op koelbloedige wijze de linkerhoek: 2-1.