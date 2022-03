Man City wint na wonderschone 0-2; Riedewald schiet Crystal Palace verder

Manchester City heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. Op bezoek bij Peterborough United, de nummer laatst van de Championship, kende de ploeg van Josep Guardiola geen gemakkelijke avond. Het verzet van Peterborough werd echter gebroken in de tweede helft: 0-2. Riyad Mahrez en Jack Grealish namen de doelpunten voor hun rekening. Crystal Palace won door een doelpunt van Jaïro Riedewald met 2-1 van Stoke City en bereikte eveneens de kwartfinale.

Oleksandr Zinchenko droeg de aanvoerdersband bij Manchester City in het Weston Homes Stadium. Eigenlijk was Fernandinho de captain, maar hij stond erop dat Zinchenko de ploeg zou leiden: het was een steunbetuiging voor de middenvelder wiens land geteisterd wordt door het leger van Rusland. Voorafgaand aan de wedstrijd toonden de aanvoerders van beide clubs een vlag van Oekrai¨ne, terwijl supporters van Peterborough United een spandoek toonden met de tekst: 'Zinchenko: We Stand With You.'

??????.??????.????????! ?? Phil Foden legt 'm werkelijk heerlijk neer voor Jack Grealish, die de bal knap aanneemt en binnenschuift ??#ZiggoSport #FACup #PETMCI pic.twitter.com/U9gwgkgB39 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 1, 2022

Diezelfde supporters hadden lange tijd uitzicht op een stunt van hun ploeg, want Manchester City maakte in het eerste uur van de wedstrijd geen indruk. Hoewel de bezoekers een overwicht aan balbezit hadden, was het voor Peterborough ogenschijnlijk niet al te moeilijk om de nul te houden in de eerste helft. Sterker nog: de thuisploeg was vroeg in de wedstrijd dicht bij het openingsdoelpunt. Jeando Fuchs dook op achter Nathan Aké en zag Ederson redding brengen op zijn van richting veranderde schot.

Manchester City, dat met zes nieuwe spelers in de basis aantrad ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Everton (0-1), brak de ban na een uur spelen alsnog. Mahrez ontving de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied van Phil Foden, trok naar binnen en vond met zijn linkerbeen de ruimte voor een geplaatst schot in de verre hoek. Met een wonderschone pass vanaf de middenlijn nam Foden ook de assist bij de 0-2 voor zijn rekening: hij bediende Grealish, die de bal behendig meenam in het strafschopgebied en het laatste doelpunt van de wedstrijd binnenschoof.

Crystal Palace - Stoke City 2-1

Riedewald kwam in minuut 78 binnen de lijnen en maakte binnen vier minuten het winnende doelpunt. De invaller ontving de bal aan de rand van het strafschopgebied na een afgeslagen corner, controleerde met de borst en schoot in een druk strafschopgebied tegendraads raak in de linkerhoek. Overigens vielen alle doelpunten in de tweede helft. Cheikhou Kouyaté opende de score zeven minuten na de pauze. Na een ten onrechte toegekende corner, die kort werd genomen, stond Kouyaté vlak voor het doel op de juiste plek om de 1-0 te maken. Josh Tymon zorgde voor de 1-1 na goed voorbereidend werk van Romaine Sawyers aan de achterlijn, alvorens Riedewald de eindstand bepaalde.