FC Emmen snijdt zich in de vingers tegen hekkensluiter en zet titel op het spel

Dinsdag, 1 maart 2022 om 21:59 • Mart van Mourik

FC Emmen is dinsdagavond diep in blessuretijd tegen een nederlaag aangelopen in de Keuken Kampioen Divisie. Op De Oude Meerdijk wist Helmond Sport dankzij een treffer in de 94ste minuut de drie punten te pakken in het inhaalduel van de speelronde 22. Jellert van Landschoot was met een dubbelslag de gevierde man namens de hekkensluiter. Door de nederlaag verzuimde Emmen, dat 55 punten verzamelde, dichter bij koploper FC Volendam (62) te kruipen. De voorsprong op nummer drie Excelsior, die een wedstrijd meer speelde, bedraagt nog altijd drie punten.

De thuisploeg schoot uit de startblokken, want in de achtste speelminuut werd al een levensgrote kans gecreëerd. Ter hoogte van de middellijn kopte Reda Kharchouch de bal door op Ole Romeny, die alleen op doelman Mike Havekotte afstormde. De buitenspeler wachtte echter te lang met het overhalen van de trekker, waardoor Robin van der Meer net op tijd terug was om te intercepteren. Enkele minuten later werd Emmen wederom gevaarlijk. Het leer caramboleerde op de rand van de zestien voor de voeten van Kharchouch, die een uitstekende doelpoging waagde maar Havekotte de bal naast zag tikken.

Helmond Sport staat voor in Emmen! Jellert van Landschoot profiteert van de enorme fout van Jeroen Veldmate.



?? ESPN

#?? #EMMHEL pic.twitter.com/JgYHrwWR1Z — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2022

In het restant van de eerste helft bleef de thuisploeg de bovenliggende partij, maar het ontbrak de mannen van Lukkien aan nauwkeurigheid in de afronding. Waar Emmen verzuimde te scoren, sprong Helmond zorgvuldiger om met een spaarzame kans. Op slag van het rustsignaal vond Van Landschoot namelijk de openingstreffer. Jeroen Veldmate gaf niet genoeg vaart mee aan de terugkopbal richting doelman Michael Brouwer. Van Landschot lette op, onderschepte de bal en rondde op koelbloedige wijze af: 0-1.

Na rust draaide Emmen de duimschroeven nog verder aan en kwamen de bezoekers nauwelijks nog van de eigen helft af. De Drenten regen de kansen aaneen, maar onder meer de oplettende Havekotte voorkwam diverse keren een treffer. Het verzet van Helmond brak in de 82ste minuut alsnog. Na een hoekschop vanaf de rechterkant torende Miguel Araujo boven de Helmondse defensie uit en knikte hij via de grond raak: 1-1. Emmen kwam nadien meermaals dicht bij de voorsprong, maar het was Helmond dat met de drie punten aan de haal ging. Diep in blessuretijd tikte Van Landschoot een voorzet vanaf de rechterflank binnen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 27 18 8 1 31 62 2 FC Emmen 27 17 4 6 22 55 3 Excelsior 28 16 4 8 21 52 4 FC Eindhoven 27 15 5 7 19 50 5 Jong Ajax 28 15 4 9 11 49 6 ADO Den Haag 26 17 3 6 22 48 7 De Graafschap 27 13 7 7 13 46 8 Roda JC Kerkrade 27 11 10 6 18 43 9 NAC Breda 27 10 9 8 9 39 10 VVV-Venlo 27 11 3 13 -1 36 11 Jong PSV 27 10 5 12 3 35 12 TOP Oss 27 8 6 13 -8 30 13 Telstar 26 6 10 10 -19 28 14 Jong FC Utrecht 28 8 4 16 -22 28 15 FC Den Bosch 27 8 3 16 -21 27 16 MVV Maastricht 27 8 2 17 -28 26 17 Jong AZ 27 7 4 16 -13 25 18 FC Dordrecht 27 6 7 14 -19 25 19 Almere City FC 28 5 8 15 -18 23 20 Helmond Sport 27 6 6 15 -20 21