Xavi Simons speelt als valse spits en is goud waard voor PSG Onder 19

Dinsdag, 1 maart 2022 om 20:42 • Mart van Mourik

Paris Saint-Germain Onder 19 heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Youth League. In het Camp des Loges was het Parijse jeugdelftal met 2-0 te sterk voor Sevilla Onder 19. Xavi Simons speelde de hele wedstrijd en zorgde vanaf de penaltystip voor de openingstreffer; het tweede doelpunt kwam op naam van Sekou Yansané, die eveneens vanaf elf meter raak schoot. In de kwartfinale treffen de Parijzenaren de winnaar van de ontmoeting tussen Zilina Onder 19 en RB Salzburg Onder 19.

Simons, die met rugnummer 9 speelde en de rol als ‘valse spits’ toebedeeld kreeg, had in de 23ste speelminuut de openingstreffer al op de schoen. Hij hoopte af te ronden na een fraaie pass van Ismaël Gharbi, maar doelman Alberto Flores bracht redding. De Nederlander zou zijn naam diep in de blessuretijd van de eerste helft wel op het scorebord zetten. Arbiter Nick Walsh was onverbiddelijk voor Diego Jiménez, die met zijn overtreding in de zestien op Vimoj Muntu Wa Mungu een tweede gele kaart pakte. Simons nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de toegekende strafschop onberispelijk binnen: 1-0.

Met tien man was het een zware klus voor Sevilla om de achterstand om te buigen. Gedurende de gehele tweede helft was PSG de bovenliggende partij, al duurde het tot de 86ste minuut voordat het doek definitief viel voor de Spanjaarden. Ditmaal werd een penalty versierd door Warren Zaire Emery, waarna Yansané het buitenkansje vanaf elf meter benutte: 2-0. Simons, die op scherp stond, kreeg overigens een gele kaart in het duel, waardoor hij de kwartfinale op 15 of 16 maart geschorst is.