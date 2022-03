Trabzonspor blijft in de race voor dubbel na overwinning op Groenendijk

Dinsdag, 1 maart 2022 om 20:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:47

Trabzonspor heeft zich geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi van Turkije. Voor eigen publiek won de ploeg van trainer Abdullah Avci met 2-0 van Antalyaspor, dat vorig seizoen de verliezend finalist was. Zodoende blijft Trabzonspor in de race voor de dubbel. De club staat met overmacht bovenaan in de Süper Lig. Antalyaspor staat op papier onder leiding van Alfons Groenendijk; in de praktijk is Nuri Sahin de hoofdtrainer, maar hij heeft geen licentie.

Stefano Denswil had een basisplaats bij Trabzonspor, dat de leiding greep in de twaalfde minuut. Antalyaspor raakte de bal kwijt op het middenveld, waarna Trabzonspor zich razendsnel meldde bij het vijandelijke strafschopgebied. Edin Visca combineerde met Djaniny en stond uiteindelijk op de juiste plek om de score te openen. Na iets meer dan een halfuur leek Anastasios Bakasetas de marge te verdubbelen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Edin Visca'nin Antalyaspor maçinda attigi gol ?????? pic.twitter.com/0u38ySI5DR — Ajansspor (@ajansspor) March 1, 2022

Trabzonspor kwam met de schrik vrij toen Luiz Adriano plots vrij opdook voor het doel na een voorzet van Bunyamin Balci. De voormalig scherpschutter van onder meer Shakhtar Donetsk knikte van dichtbij echter naast. Na ruim een uur deed zich een opmerkelijk moment voor toen Trabzonspor binnen twee seconden tweemaal de lat trof: een schot van Bakasetas en de daaropvolgende rebound van Jean Evrard Kouassi belandden tegen het aluminium.

Antalyaspor bleef in leven en hoopte nog op een gelijkmaker. Halverwege de tweede helft moest doelman Ugurcan Çakir van Trabzonspor redding brengen op een kopbal van dichtbij, maar verder kwam Trabzonspor niet in grote problemen. De thuisploeg was via een schot van Djaniny in de korte hoek dicht bij de 2-0, alvorens Berat Özdemir het beslissende doelpunt voor zijn rekening nam in een rappe tegenaanval in de slotminuten.