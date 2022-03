PSG biedt Kylian Mbappé monsterlijke, nooit vertoonde som tekengeld

Dinsdag, 1 maart 2022

Paris Saint-Germain heeft Kylian Mbappé een lucratieve contractverlenging aangeboden, zo meldt Le Parisien dinsdagavond. De Parijse krant weet dat de club een tweejarige verbintenis klaar heeft liggen voor de spits, die jaarlijks vijftig miljoen euro kan opstrijken plus een eenmalige tekenbonus van maar liefst honderd miljoen euro.

Volgens de berichtgeving is sportief directeur Leonardo nu in gesprek met onder meer de ouders van de 23-jarige Mbappé. Le Parisien geeft aan dat de geboden bedragen nooit eerder op tafel hebben gelegen voor een speler van de leeftijd van Mbappé. Met het bod van 50 miljoen euro op jaarbasis zit de club 5 miljoen euro hoger dan een jaar geleden, toen er naar verluidt 45 miljoen euro werd geboden. Toen weigerde de Franse aanvaller in te gaan op de aanbieding, al is het onduidelijk of er destijds een tekenbonus van dit formaat werd geboden.

De reden dat PSG bereid is om een dusdanig hoge som tekengeld te betalen heeft alles te maken met het WK 2022 in Qatar. Nasser Al-Khelaïfi, de eigenaar van de Franse club en Qatarees, zou de spits koste wat het kost als contractspeler van PSG en namens Frankrijk willen zien schitteren op het WK. Mbappé zou dus dienen als het ultieme uithangbord tijdens het WK in eigen land.

Mbappé beschikt bij PSG over een aflopend contract en de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis zijn in volle gang. Eerder werd de aanvaller al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, dat op zijn beurt grotendeels afhankelijk lijkt van de prestaties in de Champions League. Sinds afgelopen week lijken de Parijzenaren echter vaart achter de contractbesprekingen te hebben gezet en de club komt nu dus met een concreet bod.