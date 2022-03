Oorlog in Oekraïne eist leven van twee voetballers: ‘Mogen ze rusten in vrede’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 19:33 • Dominic Mostert

De oorlog in Oekraïne heeft het leven geëist van twee voetballers, zo meldt de internationale spelersvakbond FIFPro. Dmytro Martynenko (25 jaar, rechts op de foto) en Vitalii Sapylo (21, links) zijn door het geweld in het land om het leven gekomen. Sapylo speelde op het derde niveau van Oekraïne voor Karpaty Lviv, terwijl Sapylo op amateurniveau speelde voor FC Gostomel.

Een door Rusland uitgevoerd bombardement trof de woning van Martynenko in de omgeving van Kiev. Bij de aanslag kwamen de aanvaller en zijn moeder om het leven. Het zevenjarige zusje van de voetballer heeft het bombardement overleefd, maar is volgens lokale journalisten wel zwaargewond geraakt. Martynenko was vorig seizoen de topscorer van de districtscompetitie Kiev-Svyatoshinsky.

Sapylo was volgens Oekraïense berichtgeving een tankcommandant. Hij kwam om het leven bij gevechten met Russische troepen in Kiev. Voor zover bekend zijn Martynenko en Sapylo de eerste dodelijke slachtoffers uit de voetballerij. "Mogen ze beiden rusten in vrede", schrijft de FIFPro op sociale media.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr