Ajax sloeg bod van Benfica af: ‘Mijn plan bij Ajax is nog lang niet volbracht’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 18:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:48

Benfica heeft in de winter een vergeefse poging gedaan om Jay Gorter los te weken bij Ajax, zo vertelt de doelman zelf in de podcast Tiki-Taka United. De grootmacht uit Lissabon bereidt zich volgens Gorter voor op een vertrek van Odisseas Vlachodimos en wilde het keepersgilde uitbreiden. Ajax zag het echter niet zitten om Gorter te verkopen. Zelf heeft de 21-jarige doelman ook geen vertrekwens, omdat zijn missie in Amsterdam 'nog lang niet is volbracht'.

Gorter kwam afgelopen zomer over van Go Ahead Eagles en tekende een contract tot medio 2025. Hij heeft inmiddels zestien wedstrijden gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax en debuteerde op 20 januari in het eerste elftal van Ajax tijdens de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (9-0 zege). Hoewel hij pas bezig is aan zijn eerste seizoen, was er in de winterstop de nodige interesse uit binnen- en buitenland. "Tijdelijk mocht ik sowieso niet weg, dat wilde Ajax niet. Natuurlijk denk je diep vanbinnen soms: Eredivisie-minuten kunnen van pas komen. Maar dan besef je ook direct dat je op het hoogste niveau traint en dat is op deze leeftijd als keeper misschien wel meer waard dan spelen bij een club die misschien wat lager geklasseerd staat."

"Er is een hoop interesse geweest", beaamt Gorter in de podcast. Hij laat zich ontvallen dat Benfica een bod heeft uitgebracht. "Ik kan wel één club noemen: de club waar wij tegen spelen in de Champions League. Die keeper (Odisseas Vlachodimos, red.) gaat waarschijnlijk vertrekken in de zomer. Een goede keeper is dat. Benfica wilde heel graag een poging wagen, maar er viel voor Ajax niet over te praten." Zelf hoorde Gorter pas na de transferdeadline van de interesse uit Portugal. "Er was een bod uitgebracht, maar Ajax was er niet tevreden mee. Het is natuurlijk ook snel om me na een halfjaar al te verkopen. Benfica is natuurlijk geen kleine club. Maar ik weet waarom ik naar Ajax ben gegaan en dat plan is nog lang niet volbracht. Zo keek Ajax er gelukkig ook tegenaan."

Ook in de winterstop van het 2020/21, toen Gorter nog in Deventer speelde, was er veel belangstelling. Hij kon naar eigen zeggen naar 'tachtig procent van de Eredivisie' en noemt behalve Ajax ook FC Utrecht, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, AZ, Willem II en Fortuna Sittard als geïnteresseerde clubs. "Vitesse liep eigenlijk voorop. Ik ben ook dicht bij een stap naar het buitenland geweest. Ik kon naar Real Betis, die club was dicht bij mijn komst. Ze hadden een goed bod neergelegd, waar Ajax uiteindelijk overheen is gegaan, door middel van bonussen bijvoorbeeld. Ik kon ook naar Real Mallorca, maar dat klapte iets eerder. Daarbuiten was Groningen ook echt concreet. Zij vonden me echter te duur, net als Vitesse. Er zijn dus aardig wat clubs waar ik goede gesprekken mee heb gehad."