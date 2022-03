Thomas Tuchel emotioneel: ‘Luister, luister, luister, je moet hiermee ophouden’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 18:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:48

Thomas Tuchel stelt vragen over de Russische invasie van Oekraïne niet op prijs. De trainer van Chelsea kreeg dinsdag tijdens de persconferentie ter voorbereiding op de FA Cup-wedstrijd tegen Luton Town de nodige vragen over de gevolgen van de invasie voor clubeigenaar Roman Abramovich, die zaterdag bekendmaakte een stap terug te doen. Toen een journalist wilde vragen naar de pogingen van Abramovich om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, was het geduld van Tuchel op.

"Luister, luister, luister, je moet hiermee ophouden", droeg Tuchel de journalist op. "Ik ben geen politicus. Je moet ermee ophouden. Ik kan alleen maar herhalen wat ik hier gezegd heb, maar het voelt slecht om in herhaling te vallen, want ik heb nooit oorlog meegemaakt. Het voelt slecht om het erover te hebben, want ik ben bevoorrecht. Ik zit hier in vrede, ik doe mijn best, maar je moet ophouden met deze vragen. Ik heb geen antwoorden voor je", maakte de oefenmeester duidelijk na de herhaaldelijke vragen.

Tuchel weet niet wat hij zoal kan zeggen over het conflict. "Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Het is vreselijk, natuurlijk. Iets anders kun je er niet van vinden. Maar waarom moeten wij in ons werk meer worden afgeleid dan jullie? We weten dat er belangrijkere dingen zijn dan sport, dat zal altijd zo zijn. We proberen een omgeving te creëren waarin mensen zich kunnen richten op ons werk, op onze passie. Het is voor ons geen groot probleem, maar iedereen in Europa heeft op dit moment gedachten waar je niet blij van wordt. Voor jullie geldt dat ook. Maar jullie proberen je werk zo goed mogelijk te blijven doen en hetzelfde geldt voor ons."

Abramovich maakte zaterdag bekend dat hij 'vertrouwenspersonen binnen The Chelsea Foundation' de regie geeft over de club. Op papier doet hij dus een stap terug, al blijft hij aan als eigenaar. Maandag werd duidelijk dat de miljardair momenteel in Wit-Rusland is om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Tuchel heeft geen antwoord op de vraag of hij vindt dat Abramovich, die in het Verenigd Koninkrijk onder vuur ligt vanwege zijn vermeende banden met Vladimir Poetin, kan aanblijven als clubeigenaar. "Ik ben niet op de hoogte van de details en van de hele situatie. We zijn het er allemaal over eens dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Een oorlog is veel belangrijker. Het is niet aan mij om te spreken over de rol van meneer Abramovich, want daar weet ik te weinig van."