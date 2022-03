Naam van Ryan Gravenberch valt tijdens reeks van gesprekken in Monaco

Dinsdag, 1 maart 2022 om 17:30 • Dominic Mostert

Oliver Kahn heeft met Mino Raiola gesproken over Ryan Gravenberch, zo meldt journalist Fabrizio Romano dinsdag. De algemeen directeur van Bayern München praatte met Raiola over een mogelijk contractvoorstel voor Gravenberch, al is er vooralsnog geen bod neergelegd bij Ajax. Het gesprek vond enkele weken geleden plaats in Monaco.

De zaakwaarnemer lag begin dit jaar volgens BILD vanwege een longziekte op de intensive care in het ziekenhuis San Raffaele in Milaan. Zelf heeft Raiola dat nieuws nooit bevestigd; op zijn Twitter-account sprak hij van 'gewone medische controles waarvoor verdoving nodig is'. Het lijkt erop dat de Nederlandse Italiaan inmiddels weer in staat is om zijn werkzaamheden uit te voeren. Romano meldt dat Raiola de afgelopen maand verschillende gesprekken heeft gevoerd over zijn cliënten.

Raiola sprak op woensdag 16 februari met een delegatie van Barcelona: voorzitter Joan Laporta en technisch adviseur Jordi Cruijff waren aanwezig bij het onderhoud in Monaco. Er werd gesproken over 'veel verschillende spelers', onder wie Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund. Er zijn voor zover bekend geen deals gesloten tijdens het gesprek. 'Een paar dagen later' sprak Raiola met Kahn over de toekomst van Gravenberch, wiens contract bij Ajax doorloopt tot medio 2023.

Maandag meldde Mike Verweij, de clubwatcher van Ajax voor De Telegraaf, al dat Gravenberch graag naar Bayern gaat. Hij voorspelde dat de middenvelder 'er wel uit komt' met Bayern, maar de vraag is of hetzelfde geldt voor de betrokken clubs. Verweij gaf aan dat de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars inzette op een transfersom van 25 à 30 miljoen euro. "Ik denk dat ze daar wel aan vasthouden. Of Bayern dat wil betalen weet ik niet. Ik vind dat wel heel erg veel geld voor zo'n jonge jongen."

Tot slot sprak Raiola ook met Txiki Begiristain, de director of football van Manchester City. Romano geeft aan dat de regerend kampioen van Engeland 'erg serieus' is over de komst van Haaland. "Het feit dat Real Madrid niet is afgereisd naar Monaco, betekent niet dat die club uit de race is", voegt de transfermarktexpert daaraan toe. "Real Madrid is wél in de race en staat in direct contact met Raiola en mensen rondom Haaland." Romano geeft aan dat het gebruikelijk is voor clubs en zaakwaarnemers om verkennende gesprekken te voeren in het voorjaar, in de voorbereiding op de zomerse transfermarkt.