‘Bayern hoort vraagprijs van 30 miljoen voor jeugdinternational van Oranje’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 17:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:04

Jeremie Frimpong kan rekenen op belangstelling van Bayern München, zo weet het Duitse Sport1. Bayer Leverkusen wil naar verluidt minimaal dertig miljoen euro voor de jeugdinternational van Oranje ontvangen. De 21-jarige verdediger staat bij Der Rekordmeister samen met Sergiño Dest en Ridle Baku op een shortlist om de rechtsbackpositie te versterken.

Voor Frimpong wordt het Bundesliga-duel van Bayer Leverkusen met Bayern München komende zaterdag interessant, nu Sport1 melding maakt van de interesse van Der Rekordmeister in de jeugdinternational van Oranje. “De Nederlander past als aanvallende rechtsback uitstekend bij Bayern-trainer Julian Nagelsmann”, schrijft het Duitse medium. De oefenmeester zou op zoek zijn naar een alternatief voor Benjamin Pavard, die die in de toekomst meer als centrale verdediger zal fungeren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Frimpong maakte in januari 2021 voor circa elf miljoen euro de overstap van Celtic naar Bayer Leverkusen. De verdediger groeide bij die Werkself direct uit tot een vaste waarde. In 31 officiële duels kwam hij tot twee doelpunten en acht assists. Frimpong beschikt bij Leverkusen nog over een contract tot medio 2025. De huidige nummer drie van de Bundesliga vraagt naar verluidt minimaal dertig miljoen euro voor zijn rechtsback.

Volgens Sport1 lopen er momenteel nog geen gesprekken met Leverkusen of Frimpong en is de verdediger een van de kandidaten om de defensie van Bayern München komende zomer te versterken. Baku (VfL Wolfsburg) en Dest (FC Barcelona) zijn de andere opties die door de koploper van de Bundesliga in de gaten worden gehouden. Frimpong heeft ook de interesse van andere topclubs gewekt, want ook Borussia Dortmund en grote clubs uit Spanje en Engeland zouden hun zinnen op hem hebben gezet.