Barcelona wil eigen cryptocurrency maken om ‘financieel te overleven’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 16:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:26

Barcelona wil zijn eigen cryptocurrency maken om hen te helpen ‘financieel te overleven’ ten opzichte van clubs die eigendom zijn van grote bedrijven en buitenlandse investeerders, zo zegt Joan Laporta. De voorzitter van Barça laat weten dat de club in de nabije toekomst een reeks NFT's (Non-Fungible Tokens) zal introduceren en ook bezig is met het betreden van de crypto-markt.

Barcelona heeft tal van aanbiedingen om samen te werken met cryptocurrency-bedrijven afgeslagen omdat ze zich willen richten op het ontwikkelen van een eigen digitale munt. “We ontwikkelen onze eigen metaverse, daarom hebben we de kans om geassocieerd te worden met enkele cryptocurrency-ondernemingen afgewezen”, zegt Laporta op het Mobile World Congress in Barcelona.

“We willen onze eigen cryptocurrency maken. We zijn anders dan andere clubs, omdat we financieel overleven van wat we kunnen genereren via de voetbalindustrie”, vervolgt Laporta. “We hebben geen grote bedrijven of aandeelhouders achter ons staan. Dat dwingt ons om vindingrijk, en innovatief te zijn, durf te tonen en een stap voor te zijn op veel gebieden die de sportindustrie omringen.”

Laporta hoopt dat de club binnenkort zijn eerste reeks NFT's kan presenteren als onderdeel van een project dat ‘de financiën van de club zal helpen’. “Het is iets dat we kunnen delen met onze fans over de hele wereld”, klinkt de voorzitter enthousiast. In november annuleerde Barça een contract met Ownix, de marktplaats voor (Non-Fungible Tokens) die pas diezelfde maand een van de digitale partners van de club was geworden.

Per meerdere berichten werd het contract beëindigd na de arrestatie van Moshe Hogeg, die optrad als adviseur voor het partnerschap, op beschuldiging van fraude. Volgens ESPN heeft Barcelona sindsdien verdere aanbiedingen van cryptocurrency-ondernemingen om de nieuwe shirtsponsor te worden afgeslagen. Momenteel zijn er gesprekken gaande met Spotify om Rakuten deze zomer te vervangen.