Trainer Lokomotiv Moskou stapt op vanwege Russische invasie in Oekraïne

Dinsdag, 1 maart 2022 om 15:40 • Jordi Tomasowa

Trainer Markus Gisdol heeft ontslag genomen bij Lokomotiv Moskou. De Duitse oefenmeester wil vanwege de Russische invasie in Oekraïne niet langer in Rusland werken, wat eveneens de reden was voor voormalig profvoetballer Andriy Voronin om als assistent-trainer bij Dynamo Moskou op te stappen.

"Voor mij is voetbaltrainer zijn de beste baan in de wereld, maar ik kan m'n werk niet uitoefenen in een land waarvan de leider verantwoordelijk is voor een aanval in het midden van van Europa”, zegt Gisdol tegenover BILD. “Dit strookt niet met mijn waarden en daarom heb ik met onmiddellijke ingang mijn functie als trainer van Lokomotiv Moskou neergelegd. Ik kan niet op het trainingsveld in Moskou staan, de spelers trainen, professionaliteit eisen, en een paar kilometer verderop worden orders gegeven die een hele natie groot leed berokkenen. Dit is mijn persoonlijke beslissing en daar ben ik absoluut van overtuigd.”

Gisdol is inmiddels al in Duitsland. De 52-jarige trainer trad in oktober 2021 aan als trainer van Lokomotiv Moskou. Nu, bijna vijf maanden later, is hij opgestapt. De Russische club staat momenteel zevende in de Russische Premier League met 28 punten uit 18 duels. Bij Lokomotiv Moskou krijgt Gyrano Kerk dus binnenkort te maken met een nieuwe trainer. De 26-jarige aanvaller maakte afgelopen zomer voor circa zes miljoen euro de overstap van FC Utrecht.

Bij Dynamo Moskou is ook Voronin opgestapt vanwege de Russische invasie in Oekraïne. D assistent-trainer speelde in het verleden onder meer voor Liverpool en Bayer Leverkusen. “Ik zie geen mogelijkheid om in een land te blijven dat met een leger onze steden en inwoners aanvalt", zo luidde de uitleg van de 42-jarige Oekraïner.