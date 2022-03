Schmidt krijgt goed en slecht nieuws uit ziekenboeg in aanloop naar halve finale

Dinsdag, 1 maart 2022 om 14:59 • Laatste update: 15:16

Roger Schmidt kan woensdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker geen beroep doen op Cody Gakpo. De aanvaller is nog niet volledig hersteld van een enkelblessure en moet het treffen met Go Ahead Eagles aan zich voorbij laten gaan. Armando Obispo en Marco van Ginkel zijn wel weer van de partij. Het duo trainde dinsdag weer met de groep mee en maakt in principe onderdeel uit van de wedstrijdselectie.

Schmidt kan al langer niet beschikken over een fitte selectie. André Ramalho, Maxi Romero, Ryan Thomas, Fodé Fofana, Richard Ledezma en Phillipp Mwene zijn al enige tijd uit de roulatie. Gakpo viel tegen sc Heerenveen geblesseerd uit en moest de wedstrijden tegen Maccabi Tel Aviv en Sparta Rotterdam aan zich voorbij laten gaan. Dennis Vos, Ismael Saibari, Johan Bakayoko en Jenson Seelt worden overgeheveld van het beloftenteam.

"Het licht staat niet op groen, maar op donkergeel", aldus Schmidt tegen het Eindhovens Dagblad over de situatie van Gakpo. De Duitser lijkt daarmee aan te geven dat het meespelen van de aanvoerder tegen Go Ahead zeer onwaarschijnlijk is. Afgelopen zondag tegen Sparta werd zijn positie ingenomen door Yorbe Vertessen. Het was voor de Belg zijn eerste basisplaats sinds 20 januari. Hij bleef halverwege het duel in de kleedkamer achter.

PSV-watcher Rik Elfrink schrijft dat PSV 'geen enkel risico wil nemen' met Gakpo. Verwacht wordt dat hij zondag wel weer van de partij is als PSV het opneemt tegen Heracles Almelo. Gakpo was eerder dit seizoen nog trefzeker in De Adelaarshorst, toen hij na een kwartier de openingstreffer voor zijn rekening nam. De Eindhovenaren kropen uiteindelijk door het oog van de naald door een late treffer van Marco van Ginkel. Schmidt noemde Go Ahead vervolgens de 'beste tegenstander tot nu toe in de Eredivisie'.