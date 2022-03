Ajax behoort tot meest lucratieve jeugdopleidingen ter wereld

Dinsdag, 1 maart 2022

Ajax beschikt over een van de meest lucratieve jeugdopleidingen ter wereld, zo heeft CIES onderzocht. Het onderzoeksbureau zocht uit welke clubs sinds juli 2015 de meeste inkomsten genereerden met spelers die afkomstig zijn uit de eigen academie. Benfica voert de lijst aan, gevolgd door Real Madrid, AS Monaco, Ajax en Olympique Lyon.

In totaal bestaat de lijst uit vijftig clubs. CIES heef alle transfers meegenomen van spelers die minimaal drie jaar actief waren in de jeugdopleiding tussen hun 15e en 21ste verjaardag. In totaal leverde de verkoop van jeugdspelers Ajax liefst 283 miljoen euro op. De duurste uitgaande transfer was die van Matthijs de Ligt. De centrumverdediger vertrok in de zomer van 2019 voor 75 miljoen euro naar Juventus. Ook Donny van de Beek haalde een aanzienlijk bedrag binnen voor de Amsterdammers.

Benfica is de grote 'winnaar' als het gaat om het opleiden van eigen pareltjes. De Portugese grootmacht hengelde liefst 379 miljoen euro binnen. João Félix heeft de kas behoorlijk gespekt bij de club uit Lissabon. Hij vertrok in de zomer van 2019 voor 126 miljoen euro naar Atlético Madrid. Real Madrid heeft de op een na meest winstgevende academie. De Koninklijke haalde in totaal zo'n 330 miljoen euro op. AS Monaco staat mede dankzij de verkoop van Kylian Mbappé aan Paris Saint-Germain op de derde plek.

Meest lucratieve jeugdopleidingen ter wereld

Positie Club Bedrag Duurste speler 1 Benfica €379.000.000 João Félix 2 Real Madrid €330.000.000 Álvaro Morata 3 AS Monaco €285.000.000 Kylian Mbappé 4 Ajax €283.000.000 Matthijs de Ligt 5 Olympique Lyon €270.000.000 Alexandre Lacazette 6 Bayer Leverkusen €213.000.000 Kai Havertz 7 Atalanta €211.000.000 Amad Diallo 8 Chelsea €210.000.000 Tammy Abraham 9 Sporting Portugal €209.000.000 João Mário 10 Liverpool €171.000.000 Raheem Sterling 16 PSV €146.000.000 Memphis Depay 38 AZ €79.000.000 Myron Boadu 43 Feyenoord €68.000.000 Rick Karsdorp



Met 2,03 miljard genereerden Engelse clubs sinds juli 2015 het meeste geld aan de verkoop van jeugdspelers, gevolgd door Franse clubs (1,61 miljard) en clubs uit Spanje (1,39 miljard). De Italianen (1,11 miljard), Brazilianen (951 miljoen), Duitsers (916 miljoen), Portugezen (788 miljoen), Nederlanders (709 miljoen) en Argentijnen (566 miljoen) volgen op gepaste afstand. Gelet op de Nederlandse clubs scoort na Ajax PSV (zestiende plek) het best met 146 miljoen aan transferinkomsten. AZ (79 miljoen) en Feyenoord (68 miljoen) blijven ver achter.