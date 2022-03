Vijftienjarige Damian van der Vaart krijgt eerste oproep voor Oranje

Dinsdag, 1 maart 2022 om 12:51 • Jordi Tomasowa

Damian van der Vaart is voor het eerst geselecteerd voor Oranje Onder 16. De zoon van Rafael van der Vaart werd nog niet eerder uitgenodigd voor een jeugdelftal van de KNVB. Voor het vijftienjarige talent zijn het sowieso mooie weken. Vorige maand maakte hij zijn officieuze debuut in het eerste elftal van Esbjerg fB, waar vader Rafael assist-trainer is.

Bondscoach Pieter Schrassert Bert verwacht Van der Vaart 7 maart op de KNVB Campus in Zeist. Een andere bekende naam die mogelijk nog een uitnodiging krijgt is Shaqueel van Persie. De vijftienjarige aanvaller onderhandelt momenteel met Feyenoord over zijn eerste profcontract en staat op de reservelijst van Oranje Onder 16, zo maakt de KNVB bekend.

Zino Sneijer is in the squad for Holland U16. Troy Moses & Shaqueel van Persie are on standby. ???? pic.twitter.com/j6jik49MGZ — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) February 28, 2022

Van der Vaart kan in de voetsporen van zijn vader gaan treden. De inmiddels 39-jarige Rafael van der Vaart kwam in zijn carrière uit voor de Onder 15, Onder 17, Onder 19 en Onder 21 van het Nederlands elftal uit en speelde uiteindelijk 109 interlands voor het ‘grote’ Oranje. Damian van der Vaart trok in de zomer van 2020 in bij zijn vader om zich bij de jeugdopleiding van Esbjerg te voegen.Tot die tijd speelde hij voor Victoria Hamburg.

Van der Vaart senior sloot zijn carrière af bij Esbjerg, waar hij zich vestigde vanwege de handbalcarrière van zijn vriendin Estavana Polman. Zijn zoon maakte klaarblijkelijk indruk in zijn eerste jaar bij de club, want in mei van het vorige jaar zette hij op zijn vijftiende verjaardag zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. Op 16 februari maakte hij zijn officieuze debuut in het eerste elftal. De jonge middenvelder kwam in het oefenduel met Aarhus Fremad een kwartier voor het einde als invaller binnen de lijnen. Esbjerg verloor het oefenduel met het een niveau lager uitkomende Aarhus Fremad overigens met maar liefst 0-4.