Marten de Roon reageert op ludieke wijze op heldenrol Teun Koopmeiners

Dinsdag, 1 maart 2022 om 12:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:40

Social media-koning Marten de Roon heeft dinsdag opnieuw toegeslagen via Twitter. De middenvelder van Atalanta reageert op de treffers van Teun Koopmeiners. Laatstgenoemde was maandagavond twee keer trefzeker in de met 4-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Sampdoria. Koopmeiners, die gisteren 24 kaarsjes uitblies, gaf zichzelf daarmee een ultiem verjaardagscadeau.

And they say the Dutch are greedy… Teun celebrates his Birthday by giving us two goals. Diner on me mate (just kidding let’s split) pic.twitter.com/JH6DIku0yB — Marten de Roon (@Dirono) February 28, 2022

"En dan zeggen ze dat Nederlanders gierig zijn. Teun viert zijn verjaardag door ons twee goals te schenken", aldus De Roon op Twitter. "Je krijgt een diner op kosten van mij, vriend (geintje, laten we splitten)." Het waren Koopmeiners' derde en vierde competitietreffer van het seizoen. Eerder was hij trefzeker tegen Venezia en Hellas Verona. Atalanta bezet momenteel de vijfde plek in de Serie A en doet nog volop mee in de strijd om de Champions League-tickets.