LaLiga opgeschrikt door racisme-incident: ‘Hij noemde me een aap!’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 12:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:38

Carlos Akapo heeft maandagavond tijdens het LaLiga-duel met Granada (0-0) te maken gehad met racisme. Trainer Sergio González haalde de 28-jarige verdediger van Cádiz na een uur naar de kant, waarna hij onderweg naar de bank werd lastig gevallen door een fan die een aapgebaar naar hem maakte. Granada het racisme-incident inmiddels via een statement veroordeeld.

“Er zijn drie of vier klootzakken geweest. Ik weet dat het verkeerd is, al vertegenwoordigen zij niet alle supporters van Granada”, vertelde Akapo tegenover GOLTV en El Larguero. "Er was er één die me een aap heeft genoemd. Het zijn mensen die het niet verdienen om in het stadion te zitten en die niet de fans van Granada vertegenwoordigen. Ik snap niet waarom mensen je beledigen en je zwart noemen. Ik wil de supporters van Granada bedanken die hem zeiden te stoppen. Ik probeer het te vergeten. Voetbal gaat over het hebben van waarden van respect.”

Carlos Akapo es reemplazado, sale por línea de fondo y se produce una acción tan desagradable como repudiable: un aficionado del Granada hace un gesto racista en el que imita el movimiento de un mono. Akapo se detiene ante él y le recrimina su actitud. pic.twitter.com/h7tQnrlsUK — GOAL España (@GoalEspana) February 28, 2022

Granada heeft een onderzoek ingesteld en beloofd de schuldigen een zware straf op te leggen. Middels een statement op de officiële kanalen heeft de club het racisme-incident veroordeeld. “Granada veroordeelt met klem elke vorm van racisme en zal in haar stadion geen gedrag tolereren dat een intolerante of discriminerende houding weerspiegelt tegenover de spelers of fans die op ons veld spelen. Granada hanteert een zerotolerancebeleid als het gaat om racistische uitingen en is trots op een supportersschare die altijd haar respect heeft getoond ten opzichte van rivaliserende clubs en supporters.”