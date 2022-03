Trainer FC Sheriff gaat vijf maanden na zege op Real strijden tegen de Russen

Dinsdag, 1 maart 2022 om 11:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:27

Yuriy Vernydub schreef in september 2021 geschiedenis toen hij in de groepsfase van de Champions League met het Moldavische Sheriff Tiraspol een verrassende 1-2 overwinning op Real Madrid boekte. De Oekraïense trainer maakt momenteel opnieuw indruk. Vernydub is teruggekeerd naar zijn land en voegt zich zelfs persoonlijk bij het leger Oekraïne om te vechten tegen de Russen.

Op een foto op Twitter is af te leiden dat Vernydub is aangekomen in Oekraïne. “Ik ben geboren in Oekraïne en ik ben trots op de mensen die ons land verdedigen”, zei Vernydub. “Ik heb een vrouw, twee kinderen en twee kleinkinderen, broers en zussen. Ik hoop dat het goed met ze gaat en dat deze oorlog hen niet raakt. Zodra ik terugkeer in Moldavië, vraag ik toestemming om naar mijn familie terug te keren. Als ze mijn hulp nodig hebben, wil ik er zijn.”

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready! He defeated Real Madrid in the autumn Now he’s joined the territorial defence effort too ???????????? pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022

Vernydub zorgde in september vorig jaar met Sheriff Tiraspol voor een daverende verrassing in de Champions League. De eerste Moldavische deelnemer ooit won in de eerste speelronde al met 2-0 van Shakhtar Donetsk en bond in het Santiago Bernabéu ook Real Madrid aan de zegekar: 1-2. Het winnende doelpunt was van grote schoonheid en werd gemaakt door Sébastien Thill. Sheriff mocht echter ook doelman Georgios Athanasiadis bedanken voor diens tien reddingen.

De 56-jarige coach werd op 18 december 2020 aangesteld als coach van Sheriff. Hij won de landstitel in de hoogste divisie van van Moldavië in zijn eerste seizoen bij de club en leidde de ploeg vervolgens voor het eerst in hun geschiedenis naar de groepsfase van de Champions League. In een poule met Real, Internazionale en Shakhtar eindigde Sheriff derde met zeven punten uit zes duels.