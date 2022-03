Einde seizoen voor Maxim Gullit: ergste vrees wordt werkelijkheid

Dinsdag, 1 maart 2022 om 11:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:09

SC Cambuur moet het de rest van het seizoen stellen zonder Maxim Gullit. De verdediger viel afgelopen weekend in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard uit en heeft een zware knieblessure opgelopen, zo laat de Friese club weten. De zoon van Ruud Gullit moet onder het mes en is daardoor voor langere tijd niet inzetbaar.

Gullit viel tegen Fortuna in de vierde minuut van de blessuretijd in, maar raakte kort daarna geblesseerd. De linkervleugelverdediger kon het veld niet zelfstandig verlaten en werd per brancard met een golfkar van het veld begeleid. De twintigjarige verdediger raakte geblesseerd na een ogenschijnlijke botsing met zijn eigen doelman Sonny Stevens, toen ze beiden reageerden op een kopbal van Fortuna-invaller Paul Gladon.

"Nader onderzoek heeft uitgewezen dat Maxim Gullit een zware knieblessure heeft opgelopen in het met 2-1 gewonnen duel tegen Fortuna Sittard. De twintigjarige verdediger zal een operatie moeten ondergaan en is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld", laat Cambuur dinsdag weten. Trainer Henk de Jong vreesde zaterdag al het ergste. “Waarschijnlijk de knieband eraf", zei hij bij ESPN. "Heel vervelend. Die jongen traint goed, die zit er echt aan te komen en dan gebeurt hem dit. Daar baal ik echt van.”

Dit seizoen kwam Gullit tot zeven wedstrijden in de Eredivisie, allemaal als invaller. Hij kwam in de zomer over van AZ, waar hij uitkwam voor de beloftenploeg. Gullit was niet de enige Cambuur-speler die zaterdag geblesseerd raakte. Doke Schmidt, met een spectaculaire redding op de doellijn de held van de avond, brak in de slotfase zijn neus.