‘Ik kreeg op amateurbasis weinig geld, maar het was de investering waard’

Donderdag, 3 maart 2022 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 23:11

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Matteo Waem, de Belgische centrumverdediger van MVV Maastricht.

Door Chris Meijer

Wat Matteo Waem (21) het moeilijkst vond aan zijn eerste maanden bij MVV Maastricht? Dat hij zijn drie jaar jongere broer Andreas niet langer dagelijks zag. De broers Waem waren tijdens hun jeugd in Merksem - een buitenwijk van Antwerpen - onafscheidelijk, maar zaten nu plotseling op bijna anderhalf uur rijden van elkaar verwijderd. “We hebben vroeger dagen met elkaar gevoetbald, op onze kamers of op de trapveldjes in de buurt. Dat heeft me geholpen in mijn ontwikkeling. Hij is een nummer tien, een aanvaller. Dus ik moest hem altijd zien te verdedigen. Ja, dat waren leuke tijden”, vertelt Waem met een glimlach. “Mijn broer voetbalde ook bij Antwerp. Maar hij kon niet zo goed omgaan met de druk die gevraagd wordt in de voetbalwereld, dus daardoor is hij gestopt. Heel spijtig, omdat ik hem wel ver had zien komen.”

Het inspireerde Waem om alles in het werk te stellen om wél het profvoetbal te halen, ondanks dat hij daar het nodige voor moest laten. Allereerst moest hij in ieder geval voorlopig zijn droom om het eerste elftal van Antwerp te halen laten varen. “Ik liep al vanaf mijn vijfde rond bij Antwerp, dus het was eigenlijk mijn tweede thuis. Het was een droom om daar te voetballen”, bekent de centrumverdediger. Waem bracht totaal dertien jaar - tussendoor speelde hij één seizoen bij Westerlo - door in de jeugdopleiding van Antwerp. In die tijd ontwikkelde the Great Old zich van een slapende reus op het tweede niveau tot een club die meedoet om de bovenste plaatsen in de Jupiler Pro League.

“Het is nog wel een serieuze stap tussen het eerste en tweede van Antwerp. Ze hebben veel geld te besteden, dat zie je bijvoorbeeld aan de ervaren spelers die ze halen. Neem bijvoorbeeld Radja Nainggolan. Het is een ploeg die kampioen wil worden, het is lastig om daar als jonge speler door te breken. Dat is een proces van een aantal jaar en ik dacht dat het beter was voor mijn ontwikkeling om mijn carrière elders voort te zetten”, legt Waem uit. In december 2019 kreeg hij al de kans om te vertrekken bij Antwerp. Waem liet een goede indruk achter tijdens een stageperiode bij Birmingham City, maar desondanks kwam het uiteindelijk niet van een transfer naar Engeland.

Waem speelde voorlopig 44 officiële wedstrijden voor MVV.

“Ik heb een week meegetraind, deels met het eerste en deels met het tweede elftal. Dat beviel heel goed en Birmingham City had een contract klaarliggen. Ik was tevreden met alle randvoorwaarden, maar ik had een manager die voor zichzelf probeerde wat meer geld te vragen. Dus die deal is daardoor niet rondgekomen, omdat er tegen het einde van de transferwindow niet genoeg tijd meer was. Ik dacht begin januari dat ik een transfer zou maken. Dat was eigenlijk een droom die zou uitkomen. Als je dan eind januari weer terugkomt bij Antwerp, is dat wel een mentale tik.” Een halfjaar later vertrok Waem alsnog naar het buitenland, al is hij nu een stuk dichter bij huis. Via de contacten van zijn huidige vertegenwoordigers kon hij een stageperiode afwerken bij MVV en binnen een week werd duidelijk dat hij in Maastricht mocht blijven.

Het betekende dat Waem het ouderlijk huis in Merksem achter zich liet voor Lanaken, dat bij Maastricht net aan de andere kant van de grens met België ligt. “Dat is niet echt een bewuste keuze. Ik was op zoek naar een appartement en ik denk dat je in Maastricht twee tot drie keer zoveel zou betalen als in Lanaken”, vertelt Waem over zijn woonplaats. “Het was in het begin wel moeilijk, want ik trok thuis veel op met mijn broer en zag hem iedere dag. Dat was nu niet het geval en dat was wel pittiger dan ik had gedacht. Maar toen ik eenmaal gesetteld was, was het goed te doen. Alleen wonen is niet het einde van de wereld en we zien elkaar wekelijks.” Waem tekende aanvankelijk op amateurbasis bij MVV en gaf zichzelf twee jaar om door te breken in het profvoetbal.

“Ik kreeg op amateurbasis weinig geld binnen, maar ik kon altijd op de steun van mijn ouders rekenen. Nu heb ik dat dubbel en dik terugverdiend, dus het is een soort waardering voor het werk van vorig jaar. Het is de investering waard geweest, absoluut”, benadrukt Waem. Door een blessure van Kai Heerings had hij in de eerste helft van vorig seizoen al geregeld een basisplaats. Waem verdween in januari uit de basis doordat hij zelf een blessure opliep. “Dat was wel even een mentale tik, want ik heb drie maanden niet kunnen voetballen. De laatste twee maanden zat ik op de bank, ook omdat het team goed draaide. Ik had me voorgenomen gewoon hard te blijven trainen en dat heeft de clubleiding blijkbaar gezien, want ze hebben me afgelopen zomer zonder dat ik al teveel speelde een tweejarig profcontract aangeboden.”

Jordt van der Sande gaat naar de grond na een duel met Waem tijdens de wedstrijd tussen MVV en FC Eindhoven (1-0).

“Ja, dat was een beloning voor mijn individuele werk tijdens die maanden. Het wil iets zeggen dat ze toch vertrouwen in je hebben, ondanks dat ik niet zoveel speelde. Nadat ik mijn contract tekende, had ik wel gedacht dat dit het jaar van mijn doorbraak zou worden. Dat is gelukt en daar ben ik heel blij mee”, gaat Waem verder. Dit seizoen is Waem normaal gezien onbetwist basisspeler in het elftal van trainer Klaas Wels. “Ik denk dat mijn kwaliteiten er op vooruit zijn gegaan. Het indribbelen en het opbouwen dat ik al bij Antwerp had, zijn hier meer tot zijn recht gekomen en beter geworden. Het Nederlandse voetbal ligt me beter, omdat de opbouw over het algemeen wat meer verzorgd is dan in België. Ik ben meer een voetballende verdediger dan een krachtpatser die de duels invliegt en alle ballen naar voren trapt. Bovendien krijg je als jonge speler in Nederland meer kansen.”

Tegelijkertijd weet Waem dat hij nog wat meer een krachtpatser moet worden. “Het duel aangaan, dus nog beter de spits uit de wedstrijd kunnen spelen”, zo formuleert Waem zijn voornaamste verbeterpunt. “Daar ben ik mee aan de slag, door met de fysio veel in het krachthonk bezig te zijn om sterker en groter te worden. Ervaring opdoen is het belangrijkste. Hoe meer je speelt, hoe beter je wordt, hoe makkelijker je fases gaat herkennen tijdens een wedstrijd en hoe sneller je een complete speler wordt. Spelen is echt de key tot succes.”

Er bestond afgelopen zomer al belangstelling vanuit de Eredivisie, andere clubs in de Keuken Kampioen Divisie en de Belgische Eerste Klasse B. Toen koos hij voor een langer verblijf bij MVV, in zijn woorden een ‘familiale club met goede supporters en eerlijke mensen’. “Maar nu ik veel wedstrijden heb gespeeld en een goed seizoen draai, mag ik toch dromen of hopen op een stap hogerop. Ik zit zeker niet slecht bij MVV, maar dit is niet mijn plafond. Ik hoop hogerop te komen, dus we zullen het komende zomer zien. Het is natuurlijk ook goed om bij MVV te blijven. Ik probeer op de Eredivisie te mikken, dat zou een volgende stap kunnen zijn om nog meer te kunnen opvallen en een betere speler te worden. Dan kan het heel snel gaan.”

Naam: Matteo Waem

Geboortedatum: 21 juni 2001

Club: MVV Maastricht

Positie: centrumverdediger

Sterke punten: inzicht, passing, leiderschap