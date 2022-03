Joan Laporta houdt goede hoop op uiterst verrassende wending

Dinsdag, 1 maart 2022 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:02

Joan Laporta heeft de hoop uitgesproken dat Ousmane Dembélé heroverweegt om zijn contract in het Camp Nou alsnog te verlengen. De aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een vertrek en trekt de deur bij Barcelona deze zomer in principe achter zich dicht. Laporta hoopt dat de aanvaller, die over enkele maanden over een transfervrije status beschikt, zich bedenkt, zo vertelde hij tijdens het Mobile World Congress (MWC).

Barcelona deed de afgelopen maanden tevergeefs verwoede pogingen om het aflopende contract van de Fransman te verlengen. Voor Dembélé leek er bij Barça in het laatste halfjaar van zijn contract een bijrol weggelegd in Catalonië, maar de aanvaller kreeg een basisplaats van Xavi in het LaLiga-duel bij Valencia (1-4). Afgelopen zondag was hij de gevierde man in de 4-0 thuisoverwinning op Athletic Club. Dembélé kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Ferran Torres en nam een doelpunt en twee assists voor zijn rekening.

"Hij (Dembélé, red.) heeft een voorstel liggen", aldus Laporta voorafgaand aan het congres. "We hebben altijd gewild dat hij zou blijven, omdat hij een buitengewone speler is. Voor mij is hij een van de beste spelers ter wereld op zijn positie. We zouden graag zien dat hij er aan het einde van het seizoen nog eens over nadenkt." Dembélé ging tijdens de winterse transferperiode niet in op verlengingsvoorstellen van Barcelona. Ook een vertrek behoorde volgens hem niet tot de mogelijkheden. De Fransman had verschillende aanbiedingen liggen om het Camp Nou te verlaten.

Na het verstrijken van de transferdeadline besloot Xavi de aanvaller alsnog bij de selectie te halen, wat de buitenspeler op een flink fluitconcert kwam te staan in Camp Nou. "Ik heb het altijd gezegd, voor mij is hij een van de beste spelers op zijn positie", benadrukt Laporta nogmaals. "We zullen zien wat er aan het einde van het seizoen gebeurt. Laten we ons nu concentreren op dit seizoen. We hebben nog veel om voor te strijden in de competitie en in de Europa League." Ook Sport houdt rekening met een twist. Volgens de Catalaanse krant zou Dembélé Xavi dankbaar zijn voor de kansen die hij de voorbije weken heeft gekregen.