David Neres dankt UEFA-voorzitter na ‘tweeënhalve dag van grote wanhoop’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 07:55 • Laatste update: 08:08

David Neres is na enkele spannende dagen veilig terug in Brazilië. De aanvaller van Shakhtar Donetsk ging afgelopen weekeinde met de trein naar Tsjernivtsi, een stad in het zuidwesten van Oekraïne. Vanuit daar wist de voormalig aanvaller van Ajax naar Boekarest te reizen, waar hij een vliegtuig naar Brazilië nam. Neres plaats op Instagram een dankwoord gericht aan onder meer Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA.

“In de voorbije dagen hebben we veel spannende momenten meegemaakt in Oekraïne”, laat Neres weten. “Momenten die we niet willen meemaken en waarvan we niet hadden gedacht dat we ze ooit mee zouden maken. Na tweeënhalve dag van grote wanhoop zijn we erin geslaagd om naar huis terug te keren. Mede dankzij voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA, die ervoor heeft gezorgd dat we veilig de stad Tsjernivtsi konden bereiken.”

Neres bedankt verder ook teamgenoot Júnior Moraes, die al tien jaar in Oekraïne actief is, voor zijn rol in het hele proces en het Opera Hotel, waar alle Braziliaanse spelers van Shakhtar en Dynamo Kiev én hun families tijdelijk verbleven. “Ook de Oekraïense voetbalbond, die ons veilig door de veiligste wegen en plaatsen heeft geleid op het moment dat we het hotel konden verlaten”, stelt de aanvaller.

"Godzijdank zijn we nu veilig bij onze familie”, besluit Neres. “Als alles voorbij is, zullen we onze situatie oplossen. “Dat is vandaag de dag van geen belang in het licht van de oorlog die we daar hebben meegemaakt.” De gevechten in Oekraïne worden heviger. Ten noorden van Kiev trekken zich grote aantallen Russische troepen samen. In de hoofdstad loeien de sirenes dinsdagochtend als waarschuwing voor lucht- en andere aanvallen.