De Ligt zwaar geïmponeerd: ‘Techniek, kracht en vooral zijn gedrevenheid...’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 00:13 • Jeroen van Poppel

Matthijs de Ligt is blij dat Juventus in de winterse transferperiode alsnog een echte vervanger voor Cristiano Ronaldo aantrok. De 22-jarige verdediger prijst zich gelukkig met de komst van Dusan Vlahovic, die met vier goals in zes duels goed is begonnen in Turijn. "Dat is eerlijk gezegd geen verrassing voor mij, omdat ik tegen hem heb gespeeld dit jaar", reageert De Ligt in Rondo.

Vlahovic had toen nog het tenue aan van Fiorentina, dat hem in januari voor 75 miljoen euro verkocht aan Juve. "Wij wonnen 1-0 en het was een spannende wedstrijd", memoreert De Ligt. "Toen stond ik de hele wedstrijd tegen hem en toen merkte ik al hoe sterk hij is, hoe technisch goed hij is. Wat me vooral aansprak en wat ik ook al merkte in de wedstrijd is dat hij zo gedreven is om een goal te maken. Hij schold ook teamgenoten ook wel een beetje uit als hij de bal niet kreeg. Zo iemand voorin heb je gewoon nodig, daar maakt hij echt het verschil."

Juventus is bezig aan een uiterst moeizaam seizoen en dat kan volgens De Ligt niet los gezien worden van het zomerse vertrek van Ronaldo naar Manchester United. "Je mist dertig goals per seizoen, dat heeft ons ook de Champions League gebracht. De kritiek was hier dat hij het team minder zou laten spelen of niet genoeg deed in het drukzetten, maar als je iemand hebt die zoveel verschil maakt mag dat wat mij betreft wel. Hij vertrok laat in de transferperiode, waardoor we er toen niet iemand als Vlahovic voor terug konden halen. Dat hebben we wel gemist."

De Ligt staat onbetwist in de basis en voelt zijn rol in het elftal groeien. "Ik denk dat ik daar dit seizoen ook grote stappen in zet. Ik merk dat de club mij de verantwoordelijkheid steeds meer geeft. Dat komt ook door de blessures van Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. die daar dit jaar wat last van hebben. Daardoor komt er nog meer druk op mijn schouders. Dat vind ik zelf erg fijn. Het is zeker iets wat in je derde jaar meer moet en kan. Daar ben ik ook zeker mee bezig."

In Rondo wordt De Ligt ook gevraagd naar de uitspraken van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, die bij Studio Voetbal zei dat de verdediger komende zomer 'toe is aan een nieuwe stap'. De Ligt wil er niet veel over kwijt. "Ik heb het naar mijn zin en leer iedere week weer wat meer. Wat Mino in de winter zei is alweer drie maanden geleden. Er kan zoveel veranderen in drie maanden, op dit moment focus ik me volledig op dit seizoen."