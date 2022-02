V/d Gijp raadt Feyenoord ‘gratis’ optie af: ‘Ik zou er heel goed over nadenken’

Maandag, 28 februari 2022 om 23:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:36

Zelfs als Feyenoord door de toestand in Rusland de kans krijgt om Jorrit Hendrix gratis op te halen, zou René van der Gijp het afraden. De analist was al geen groot fan van de door Feyenoord gehuurde middenvelder en diens optreden tegen AZ (2-1 nederlaag) maakte dat er niet beter op. "Hij voegt echt niks toe aan Feyenoord, nul", aldus Van der Gijp.

Spelersvakbond FIFPro wil dat buitenlandse spelers die actief zijn in Rusland kosteloos hun contract kunnen opzeggen. Feyenoord heeft met Hendrix en Guus Til twee spelers gehuurd van Spartak Moskou. Indien de FIFPro in het gelijk wordt gesteld zou het tweetal dus transfervrij kunnen worden opgepikt. Of dat ook verstandig zou zijn, wordt In VI Vandaag betwist door Van der Gijp.

"Ik las vandaag dat Feyenoord door de hele Rusland-affaire in staat is om Hendrix gratis te krijgen. Daar zou ik als Feyenoord toch nog even heel goed over nadenken", lacht de analist. "Ook al krijg je hem gratis. Kom op man! Met die onbehouwen schop die hij geeft aan Gernot Trauner", doelt de oud-rechtsbuiten op een merkwaardig moment uit de wedstrijd tegen AZ. Hendrix vloog met gestrekt been in op het gezicht van zijn eigen ploeggenoot, die tot bloedens toe gewond was. "Dat kan toch niet?", zegt Van der Gijp. "Hij voegt echt niks toe aan Feyenoord, nul."

Voor Johan Derksen komt dat niet als een verrassing. "PSV is natuurlijk dolblij geweest dat ze ooit die jongen hebben kunnen verkopen", weet de analist. Hendrix werd door PSV in januari vorig jaar voor een half miljoen euro verkocht aan Spartak, dat hem deze winter alweer stalde bij Feyenoord. Een half jaar eerder stuurden de Russen ook Til al naar de Kuip. Wim Kieft stipt aan dat ook de aanvallende middenvelder tegenvalt. "Ja, Til is voetballend niks", reageert Van der Gijp. "Maar schiet er nog wel vijftien in. Als hij geen doelpunt maakt dan zie je hem niet, speel je met tien man.'' Til staat dit seizoen op 13 goals in 26 Eredivisie-duels.