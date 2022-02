Van Basten begrijpt niet hoe hij misbruikt werd door ‘aardige’ Vladimir Poetin

Maandag, 28 februari 2022 om 22:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:45

Marco van Basten toont ook na de Russische invasie in Oekraïne geen spijt van zijn bezoek aan Vladimir Poetin. De oud-spits ging tijdens het WK 2018 langs op het Kremlin zonder zich te verdiepen in de president van Rusland. "Toentertijd vond ik hem vrij normaal", aldus Van Basten in Rondo over zijn gesprek met Poetin.

Van Basten was destijds in dienst van de FIFA, waar hij officieel Chief Officer for Technical Development was. Zijn afspraak met Poetin lag in 2018 al zeer gevoelig en is na de oorlog die Poetin startte in Oekraïne nóg controversiëler geworden. Van Poetin is bekend dat hij grote sportevenementen inzette om het gebutste imago van Rusland op te poetsen. Dat gebeurde in 2014 met de Olympische Winterspelen en in 2018 opnieuw met het WK. Dat Van Basten onderdeel werd van de pr-campagne van Poetin door als wereldwijd bekende oud-topspits aan te schuiven bij de president, lijkt hij nog altijd niet echt te beseffen.

Bas van Veenendaal stelt Van Basten de vraag of hij spijt heeft van zijn bezoek aan Moskou. De oud-Ajacied denkt enkele seconden na en ontwijkt dan de vraag: "Nou ja, kijk, we zaten met een aantal legends met hem om tafel. Ik moet zeggen dat ik hem toentertijd vrij normaal vond. Hij was niet zo heel geïnteresseerd in voetbal, maar deed wel normaal. Gewoon, aardig en netjes. Dat zo'n man dan zo verandert is pijnlijk en vreemd."

Dat Poetin al in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim had geannexeerd, weerhield Van Basten niet van een bezoek. Van Veenendaal stipt aan dat toen al lang en breed bekend was dat Poetin een dictator is. "Ja, natuurlijk, alleen ik was me er toen niet van bewust dat er al zo erg werd gevochten in Oekraïne", reageert Van Basten. "Hij heeft een hele kwalijke geschiedenis achter de rug. Nu is wel duidelijk dat het niet voor herhaling vatbaar is, maar we waren daar voor een hele andere reden."