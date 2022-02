Mulder kraakt miljoenenovername Premier League en wijst naar wrede oorlog

Maandag, 28 februari 2022 om 21:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:50

Youri Mulder vindt dat Newcastle United nooit akkoord had moeten gaan met de miljoenenovername door het Saudi-Arabische investeringsfonds PIF. De analist noemt maandagavond bij Rondo de jarenlange oorlog tussen Saudi-Arabië en Jemen als reden en trekt daarmee de parallel met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Mulder zegt te hopen dat de oorlog een wake-up call betekent voor bonden en clubs in soortgelijke situaties; tafelgenoten Jan van Halst en Marco van Basten zetten hun twjifels bij de haalbaarheid daarvan.

"Er zijn plekken in de voetballerij waar heel veel geld in omgaat, waarbij clubs of voetbalbonden soms zoiets hebben van: 'Dit is zo goed voor ons, laten we het niet veroordelen'", begint Mulder. Al snel noemt de analist de naam van Newcastle. "Er gaat wel heel veel geld naar Newcastle, en die mensen vinden dat goed. Hopelijk is dat wat er nu allemaal gebeurt een teken voor bonden en clubs om dat een halt toe te roepen. Dat landen niet zomaar eigenaar van een club kunnen worden."

Tafelgenoot Van Halst zet openlijk zijn twijfels bij de haalbaarheid van Mulders voorstel. "Ik ben het helemaal met je eens hoor. Maar dan moeten voetbalbonden op een gegeven moment onderzoek gaan doen naar of dat geld wat er aan zo'n club besteed wordt goed terechtkomt." Ruud Gullit claimt te weten dat dat zo is. "Dat is bijna niet te doen, Ruud", zegt Van Halst. "Jij zegt: dat doen ze ook, maar dan hebben ze het niet goed gedaan."

Van Basten haakt in. "Het is natuurlijk zo: er gebeurt in de hele wereld altijd wat. Gedoe. Dan zou je bij wijze van spreken niet meer kunnen voetballen." Van Basten wendt zich tot Mulder. "Jij hebt het over Jemen, maar er is in het hele jaar overal op de wereld wel ergens oorlog." Mulder countert: "Maar dan kun je als club wel zeggen: daar willen we niet bij horen, dat doen we niet." Van Basten erkent 'dat dat bij Newcastle wel typisch is'.