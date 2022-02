'N'Diaye kapot van racisme: verdediger moet bijkomen in Frankrijk'

Maandag, 28 februari 2022 om 20:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:00

De racistische geluiden tijdens het duel tussen FC Dordrecht en MVV Maastricht vrijdagavond zijn Seydine N'Diaye niet in de koude kleren gaan zitten. Volgens de Limburger is de 23-jarige verdediger, die in de woorden van ploeggenoot Anouar El Azzouzi 'helemaal stuk was' na de wedstrijd, naar geboorteland Frankrijk gevlogen om tijd met familie door te brengen. Tevens heeft MVV, nadat het zaterdag al twee supporters schorste, samen met de KNVB beelden opgevraagd bij ESPN en Dordrecht om meer daders op te sporen.

MVV wil de beelden gebruiken om bewijs van racisme rond te krijgen over 'een totaal nieuwe jonge groep MVV-volgers'. De Limburgse club en de KNVB gaan hier vanwege discretieoverwegingen verder niet op in. MVV schreef vrijdagnacht al een uitgebreid onderzoek te zijn gestart, waarna er zaterdagochtend twee ‘meegereisde jonge mannen’ in het vizier kwamen als brengers van de racistische geluiden jegens N'Diaye. "Vanuit MVV krijgen deze twee knapen in ieder geval een stadionverbod”, meldde de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

N’Diaye meldde in de extra tijd van het duel met MVV - dat overigens met 3-1 door Dordrecht gewonnen werd - bij de arbitrage dat hij vanuit het uitvak racistisch werd bejegend. Hij wees daarbij naar enkele fans die achter de boarding stonden. Scheidsrechter Richard Martens vatte het aanvankelijk op als commentaar richting de assistent-arbiters en gaf N'Diaye een gele kaart. Op de kaart kwam direct kritiek, waarop de KNVB besloot deze te seponeren.

FC Dordrecht - MVV werd tijdelijk stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. De spelers komen na afloop van de wedstrijd met een krachtig statement??#dormvv pic.twitter.com/FLm3qqFBBd — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2022

"De scheidsrechter was zich op dat moment niet bewust dat de speler niet ageerde tegen een beslissing van de arbitrage, maar de arbitrage juist attendeerde op voor hem pijnlijke uitlatingen vanaf de tribune", lichtte de KNVB zaterdag verder toe. "Nadat de scheidsrechter duidelijk werd wat er precies was voorgevallen, heeft hij de aanklager verzocht de gele kaart niet te registreren."

De wedstrijd werd even na het moment van N'Diaye stilgelegd, waarna de verdediger van FC Dordrecht geëmotioneerd het veld verliet. Een kwartier nadat de spelers de kleedkamers hadden opgezocht, werd de wedstrijd, zonder N'Diaye, hervat met een ingooi. De spelers en arbitrage maakten direct daarna een statement tegen racisme door op het veld te knielen, waarna scheidsrechter Martens voor het einde van de wedstrijd floot. Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, noemde het incident zaterdag al 'walgelijk, kwetsend en schadelijk'. "Hiervoor is geen plek in het voetbal. Wij zijn trots op de reactie van de spelers", zei Van Leeuwen.