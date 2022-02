Russische bond woedend op besluit FIFA en UEFA en geeft dreigement af

Maandag, 28 februari 2022 om 20:18 • Tom Rofekamp

De Russische voetbalbond (RFU) kan zich allesbehalve vinden in het besluit van de FIFA en de UEFA om alle Russische teams tot nader order te schorsen. De wereldvoetbalbond maakte maandagavond op de officiële kanalen bekend dat de schorsing in samenspraak met de UEFA besloten was vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne. De RFU spreekt van een 'discriminerende' beslissing en dreigt met juridische stappen.

Het besluit van de FIFA en UEFA houdt in dat zowel Russische clubs en nationale elftallen uitgesloten worden van (inter-)nationaal voetbal. Dat betekent onder meer dat het play-offduel van Rusland tegen Polen voor een WK-ticket nu ook officieel wordt afgelast; voorzitter van de Poolse voetbalbond Cezary Kulesza benadrukte zaterdagochtend al dat Polen niet tegen de Russen wou spelen. Spartak Moskou, waar Quincy Promes actief is en ook Guus Til en Jorrit Hendrix (beiden verhuurd aan Feyenoord) onder contract staan, wordt per direct uit de Europa League gehaald. Hierdoor gaat er een streep door het tweeluik in de achtste finale tegen RB Leipzig.

"De Russische voetbalbond is het pertinent oneens met het besluit van de FIFA en UEFA om alle Russische teams te schorsen", schrijft de RFU in een statement op de officiële website van de bond. "Wij vinden dat deze beslissing haaks staat op de normen en principes van de internationale competitie, evenals de kracht van sport. Deze beslissing heeft een duidelijk discriminerende aard en schaadt vooral de atleten, hun trainers en medewerkers en bovenal miljoenen Russische en buitenlandse fans. Internationale sportorganisaties zouden hen juist moeten beschermen."

De RFU verwijt de FIFA en de UEFA bovendien 'voor verdeeldheid te zorgen in de sportgemeenschap, die zich altijd heeft gehouden aan de principes van gelijkheid, wederzijds respect en onafhankelijkheid van politiek.' "We hebben het recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de FIFA en UEFA in overeenstemming met het internationale sportrecht", sluit de RFU af. Mondiale spelersvakbond FIFPro riep de FIFA eerder maandag al op om buitenlandse spelers in Rusland te beschermen en ze kosteloos hun contracten te kunnen laten verscheuren.