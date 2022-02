Fenerbahçe door het oog van de naald dankzij curieus frommeldoelpunt

Maandag, 28 februari 2022 om 20:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Fenerbahçe heeft maandagavond op het nippertje een overwinning binnengesleept. Met het nodige geluk wist de ploeg van Ismail Kartal in de blessuretijd van de tweede helft de winnende treffer te maken tegen Kasimpasa: 1-2. Fenerbahçe klimt daardoor naar de vierde plaats, met slechts drie punten achter op nummer twee Konyaspor. Koploper Trabzonspor lijkt op liefst twintig punten afstand onbereikbaar.

Bij Fener ontbrak Ferdi Kadioglu vanwege een blessure, net als Mesut Özil, die al langer uit de roulatie is. Bij Kasimpasa staat Jeffrey Bruma onder contract, maar de verdediger is al maandenlang uitgeschakeld door een voetblessure. Fenerbahçe begon uitstekend en greep na vijf minuten de leiding. Dat was te danken aan Miha Zajc, die de bal vanbinnen het strafschopgebied heerlijk richting de kruising krulde: 0-1.

Kasimpasa deed niet onder voor de topclub en knokte zich na ruim een uur spelen terug op gelijke hoogte. Een fantastische harde voorzet van Awer Mabil belandde op het hoofd van Jackson Muleka: 1-1. Fener pompte de bal in de absolute slotfase op goed geluk naar voren en had geluk dat de bal in een soort flipperkast terechtkwam bij Attila Szalai. De Hongaarse verdediger schoot via een half blok raak: 1-2. Kasimpasa beëindigde de wedstrijd met tien, omdat Mabil binnen enkele seconden twee keer geel kreeg, waarschijnlijk vanwege aanmerkingen op de eerste gele prent.