Spelersvakbond FIFPro gebiedt FIFA: laat spelers contract opzeggen

Maandag, 28 februari 2022 om 19:34 • Tom Rofekamp

FIFPro heeft aangedrongen bij de FIFA tot een wijziging van het transferreglement vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De mondiale spelersvakbond wil het buitenlandse spelers in Rusland mogelijk maken kosteloos hun contracten te kunnen opzeggen. De FIFA en de UEFA kwamen maandagavond met een gezamenlijk statement waarin ze bekendmaakten alle Russische teams tot nader order uit te sluiten van zowel nationaal als internationaal voetbal.

"Het steeds verder escalerende conflict lijkt ons aanleiding om het contract te kunnen beëindigen zonder een schadevergoeding te hoeven betalen aan de club", licht FIFPro-bestuurslid Louis Everard het standpunt van de spelersvakbond toe. "Daarover zijn we nu in gesprek. Dit moet zo snel mogelijk worden geregeld." Onder meer Quincy Promes (Spartak Moskou) en Gyrano Kerk (Lokomotiv Moskou) maken deel uit van de 133 buitenlandse spelers op het hoogste niveau in Rusland. Ook Guus Til en Jorrit Hendrix (beiden Spartak Moskou) staan onder contract in de voormalig Sovjet-Unie, maar zijn dit seizoen verhuurd aan Feyenoord.

Everard heeft goede hoop dat de FIFA de huidige transferregels aanpast, daar de wereldvoetbalbond dat ook al deed vanwege de coronacrisis. Omdat veel competities stil moesten worden gelegd, liepen diens wedstrijden door tot in de zomer. Veel spelerscontracten zouden dan al zijn afgelopen, ware het niet dat de FIFA ervoor zorgde dat die automatisch werden verlengd. "Het FIFA-bestuur kan in noodsituaties de regelgeving aanpassen, dat is toen ook gebleken", blikt Everhard terug. "Gezien de enorm zorgwekkende situatie vinden wij dat spelers de vrijheid moeten hebben om het land te verlaten. We willen hierover zo snel mogelijk duidelijkheid."

FIFPro sprak maandag al geruime tijd voor het statement van de FIFA en de UEFA zijn verbazing uit waarom Russische teams en bestuurders nog niet uitgesloten waren van het (inter-)nationale voetbal. De spelersvakbond schaarde zich achter elk voetballichaam dat besloot niet meer tegen Russische teams te willen spelen. Als er door de FIFA gehoor wordt gegeven aan de oproep van FIFPro zouden er zo'n tweehonderd spelers gratis uit Rusland kunnen vertrekken.