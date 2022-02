UEFA treedt op tegen Russen en laat minstens 80 miljoen inkomsten liggen

Maandag, 28 februari 2022 om 19:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:32

De UEFA verscheurt het sponsorcontract met Gazprom, zo meldt de Europese voetbalbond in een persverklaring. Het levert de UEFA een flinke inkomstenderving op, want het Russische aardgasbedrijf was een trouwe sponsor voor jaarlijks circa veertig miljoen euro. Het huidige contract liep tot medio 2024, maar er was geen reden om aan te nemen dat beide partijen daarna niet verder zouden gaan.

Het besluit om alle banden met Gazprom door te snijden werd maandag genomen, meldt de UEFA. Het gasbedrijf is bekend van zijn reclames tijdens wedstrijden van de Champions League, waarmee de Russen sinds 2012 de naamsbekendheid van het staatsbedrijf vergroten. Gazprom sponsorde ook landentoernooien. Zo had de UEFA een grote deal met Gazprom voor het EK 2024 in Duitsland, een overeenkomst die nu ook van de baan is.

Na de invasie van Rusland in Oekraïne werden meer sponsorcontracten in het topvoetbal opgezegd. Gazprom kwam eerder al in de problemen met Schalke 04, waarvan het gasbedrijf sinds 2007 shirtsponsor was. Die Königsblauen kondigden donderdag na de invasie direct aan Gazprom van het shirt te verwijderen en maakte maandag bekend de relatie met de hoofdsponsor definitief te beëindigen. Het contract ter waarde van negen miljoen euro per jaar liep nog tot medio 2025.

Manchester United kondigde vrijdag middels een officieel statement aan de sponsordeal met Aeroflot te beëindigen. De Russische luchtvaartmaatschappij diende al sinds 2013 als vaste vervoerder van the Red Devils en betaalde jaarlijks bijna vijftig miljoen euro. De UEFA verplaatste eerder al de Champions League-finale van dit seizoen van Sint-Petersburg naar Parijs. De FIFA en UEFA maakten maandag bekend dat Russische teams zijn verbannen van internationaal voetbal.