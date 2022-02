Kudus nog niet afgeschreven: twee treffers in besloten oefenduel Ajax

Maandag, 28 februari 2022 om 17:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:23

Een dag na de 2-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles kwam Ajax alweer in actie, ditmaal in een vriendschappelijke ontmoeting met Heracles Almelo. De besloten oefenwedstrijd werd door Ajax met maar liefst 5-1 gewonnen. Mohammed Kudus gaf met twee doelpunten zijn visitekaartje af, terwijl Danilo, Victor Jensen en Kenneth Taylor de overige doelpunten van de Amsterdamse club voor hun rekening namen.

Ajax legde in de eerste helft de basis voor de eenvoudige en ruime zege op Heracles. In de eerste 45 minuten wisten Danilo, Kudus en Jensen namelijk al het net te vinden op Sportpark De Toekomst. Elias Sierra deed na rust iets terug voor de bezoekers, al was dat niet voldoende voor een comeback van Heracles in Amsterdam. Taylor en opnieuw Kudus zorgden uiteindelijk voor de 5-1 eindstand van maandagmiddag.

De ploeg van trainer Erik ten Hag trad tegen Heracles aan met een mix van spelers uit het eerste en tweede elftal. Zo waren er onder meer basisplaatsen voor Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenberch en Mohamed Daramy. Voor Kudus is de dubbelslag in de vriendschappelijke ontmoeting een opsteker. De aanvallende middenvelder heeft het nodige blessureleed gekend sinds zijn komst naar Ajax in 2020. Kudus staat anderhalf jaar na zijn entree in Amsterdam op 31 wedstrijden (5 doelpunten en 3 assists) in officiële wedstrijden. Hij viel zondag overigens in tegen Go Ahead, net als Gravenberch.

Opstelling Ajax: Setford, Van Gelderen (Salah-Eddine) Llansana, Musampa, Tagliafico; (Baas), Taylor, Gravenberch (Fitz-Jim), Kudus; Jensen (Hansen), Danilo, Daramy

Ryan Gravenberch kreeg ook speeltijd van Erik ten Hag in de besloten oefenwedstrijd van maandagmiddag.