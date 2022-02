KNVB spreekt zich eindelijk uit: geen wedstrijden tegen Rusland

Maandag, 28 februari 2022 om 16:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:59

In navolging van verschillende landen neemt de KNVB duidelijk stelling in de oorlogssituatie rondom Rusland en buurland Oekraïne. De Nederlandse voetbalbond meldt maandag in een officieel statement dat er voorlopig geen interlands of vriendschappelijke duels zullen worden gespeeld tegen vertegenwoordigende elftallen van Rusland en Wit-Rusland. Het bondsbestuur van de KNVB heeft dit besloten in een ingelaste bondsvergadering.

"De KNVB heeft de agressie van Rusland tegen Oekraïne afgelopen donderdag direct hard veroordeeld", zo valt te lezen in de maandag afgegeven verklaring. "Wij hopen met heel ons hart dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt. De ernst en omvang van de aanhoudende agressie van Rusland en het daaraan meewerken door Belarus, maken dat de KNVB dit besluit heeft genomen. De afgelopen dagen heeft hierover veelvuldig contact plaatsgevonden met de overige nationale voetbalbonden, UEFA en FIFA. Dit blijven wij doen zolang het conflict duurt", aldus de KNVB.

Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft de KNVB besloten dat alle vertegenwoordigende elftallen tot nader order geen wedstrijden spelen tegen Rusland en Belarus: https://t.co/TKR0UMkvrN. — KNVB (@KNVB) February 28, 2022

De Russische invasie van vorige week werd al direct scherp veroordeeld door het kabinet en de KNVB, dat nu dus duidelijk stelling neemt tegen Rusland. Inmiddels is via Reuters en de BBC duidelijk geworden dat de FIFA en UEFA alle nationale teams van Rusland voor onbepaalde tijd wil schorsen. De verwachting is dat er maandagavond een definitief besluit naar buiten zal worden gebracht.

