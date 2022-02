Ajax heeft slecht nieuws: Pasveer minstens twee maanden uit roulatie

Maandag, 28 februari 2022 om 16:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:53

Remko Pasveer komt voorlopig niet in actie, zo maakt Ajax maandag wereldkundig. De doelman is vanwege blessureleed minstens acht weken uit de roulatie. Ajax meldt daarnaast dat Jay Gorter minstens twee weken niet inzetbaar is voor trainer Erik ten Hag. Beide doelmannen raakten vorige week woensdag geblesseerd in de warming-up van het Champions League-duel met Benfica. Het lijkt erop dat André Onana voorlopig dus onder de lat staat bij Ajax.

Erik ten Hag kan voorlopig geen beroep doen op zijn doelmannen Remko Pasveer (minimaal 8 weken) en Jay Gorter (minimaal 2 weken). — AFC Ajax (@AFCAjax) February 28, 2022

Onana stond zondag al onder de lat in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die door Ajax verrassend met 2-1 werd verloren. Het is niet duidelijk wanneer Pasveer exact zijn rentree kan maken in de hoofdmacht van de koploper in de Eredivisie. Door een heupoperatie en de bijbehorende revalidatieperiode kan Ten Hag voorlopig ook niet rekenen op Maarten Stekelenburg.

De keepersproblemen komen Ten Hag gezien het drukke speelschema slecht uit. Ajax treedt donderdag aan tegen AZ in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Drie dagen later komt RKC Waalwijk op bezoek in de Johan Cruijff ArenA, waarna op 11 maart een bezoek wordt gebracht aan SC Cambuur. Op dinsdag 15 maart staat de tweede confrontatie met Benfica in de achtste finale van de Champions League op het programma.