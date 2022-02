ADO Den Haag neemt per direct afscheid van Ruud Brood

Maandag, 28 februari 2022 om 16:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:49

ADO Den Haag gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Het bestuur meldt namelijk dat Ruud Brood per direct vertrekt uit het Cars Jeans Stadion. Assistent Giovanni Franken zal voorlopig de honneurs waarnemen bij de nummer zes uit de Keuken Kampioen Divisie, met oud-speler Edwin Grünholz als diens rechterhand. Brood was sinds 2020 verbonden aan de subtopper uit Den Haag. Vorig jaar degradeerde hij met de club uit de Eredivisie.

"Per direct wordt Giovanni Franken voor de rest van het seizoen hoofdcoach van ADO Den Haag met Edwin Grünholz als zijn assistent", meldt de clubleiding maandag in een verklaring. "Met deze impuls gaat ADO Den Haag met nieuw elan de rest van de competitie en daarna de play-offs in. Hiermee drukt de nieuwe eigenaar meteen zijn stempel op het technisch beleid. Giovanni Franken is nu nog assistent-trainer en schuift door naar de hoogste positie. Ras Hagenees Edwin Grünholz blijft in zijn huidige assistent-positie."

ADO bedankt Brood voor zijn bijdrage 'in een voor de club woelige tijd'. De vertrokken trainer heeft nog niet gereageerd op het besluit om de samenwerking stop te zetten. Met Franken aan het roer begint de voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Jong Ajax van maandag 7 maart. Bij winst in Amsterdam stijgt ADO naar de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Het verschil met koploper FC Volendam bedraagt veertien punten, waardoor er in Den Haag niet meer wordt gesproken over eventuele titelkansen.

Het vertrek van Brood heeft wellicht te maken met de komst van Globalon Football Holdings, de nieuwe eigenaar van de club, al wordt daar in het persbericht van ADO niet naar verwezen. Naast Brood vertrekt overigens ook teammanager Dave Sietaram per direct uit de hofstad.