FIFA en UEFA onverbiddelijk: schorsing Rusland en streep door WK

Maandag, 28 februari 2022 om 16:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:00

De FIFA is van plan om alle nationale elftallen en clubs uit Rusland voor onbepaalde tijd te schorsen, zo laat een bron dicht bij de wereldvoetbalbond maandag weten aan Reuters. De verwachting is dat de FIFA, dat in koortsachtig overleg is met de UEFA over het voetbal in Rusland voor dit jaar, het besluit nog deze maandag definitief naar buiten brengt. In dat geval is kwalificatie voor het WK in Qatar van later dit jaar onmogelijk geworden voor Rusland. De sanctie van de overkoepelende voetbalbonden volgt op de Russische invasie in Oekraïne van vorige week.

BILD wist eerder deze maandag al te melden dat Spartak Moskou door de UEFA uit de Europa League is gehaald. Hierdoor gaat er een streep door het tweeluik in de achtste finale tegen RB Leipzig. Naar nu blijkt heeft de oorlogssituatie ook consequenties voor de nationale elftallen van Rusland. De UEFA heeft in ieder geval voor 18.00 uur maandagavond een vergadering gepland over de vele zaken die spelen in en om het Russische voetbal. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er dan een definitief besluit over de schorsing voor onbepaalde tijd zal volgen.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

Mochten de FIFA en UEFA voet bij stuk houden, dan kan Rusland definitief een streep zetten door de WK-kansen. Men zou op 24 maart in de play-offs uitkomen tegen Polen, dat al heeft benadrukt niet tegen de Russen te willen spelen. Cezary Kulesza, voorzitter van de Poolse voetbalbond (PZPN), liet dat zaterdagochtend via de sociale media weten. Het nieuws volgt twee dagen nadat de voetbalbonden van Polen, Zweden en Tsjechië in een gezamenlijke verklaring hadden laten weten niet in Rusland te willen spelen in de play-offs. Kulesza wil nu echter helemaal geen confrontatie met Rusland, zo bleek uit zijn tweet.

“Geen woorden meer, het is tijd om te handelen”, benadrukte Kulesza. “Door de escalatie van de agressie van Rusland richting Oekraïne is het Poolse nationale team niet van plan om de play-off wedstrijd tegen het Russische nationale team te spelen. Dit is de enige juiste beslissing. We zijn in gesprek met de federaties van Zweden en Tsjechië om een gemeenschappelijk standpunt naar voren te brengen aan de FIFA.”

Polen moet normaal gesproken op 24 maart aantreden in Moskou. Wint Rusland dat duel, dan speelt het opnieuw thuis, tegen Zweden of Tsjechië. Oekraïne is ook nog in de race voor een WK-ticket, maar dat land speelt een of twee keer een uitwedstrijd. Op 24 maart gaan de Oekraïners op bezoek bij Schotland. Bij winst volgt opnieuw een uitwedstrijd: tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Oostenrijk.

