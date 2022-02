De Mos zet streep door mogelijke opvolger Schmidt: ‘Moet zich eerst bewijzen’

Maandag, 28 februari 2022 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:47

Aad de Mos ziet in Pascal Jansen momenteel geen geschikte opvolger van Roger Schmidt. Volgens De Mos komt de stap van AZ naar PSV nog te vroeg voor de 49-jarige oefenmeester. “Hij moet het eerst twee volle seizoenen laten zien”, aldus de voormalig trainer van PSV.

Jansen maakte afgelopen weekend indruk door met AZ van Feyenoord (2-1) te winnen. De trainer beschikt bij AZ nog over een contract tot medio 2023, maar was in het verleden vijf jaar werkzaam bij PSV als jeugdtrainer en hoofd jeugdopleiding. De Mos vindt echter niet dat de Eindhovenaren voor Jansen moeten gaan als opvolger van Schmidt.

Jordan Teze & Mauro Junior: 'Opgelucht met de drie punten'

“Voor Jansen geldt hetzelfde als voor jonge spelers die goed spelen: laat het eerst twee seizoenen zien”, stelt de voormalig trainer in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Volgend seizoen zijn de omstandigheden heel anders en komt het aan- en verkoopbeleid erbij. In het tweede jaar moet hij het bewijzen.”

Jansen bleef zondag met AZ tegen Feyenoord voor de dertiende Eredivisie-wedstrijd op rij zonder nederlaag, waarmee hij de ongeslagen reeks van zijn voorganger Arne Slot verbeterde."Het kan casinogeluk zijn. Blijft Jansen het top doen, dan zou PSV eraan kunnen denken”, vindt De Mos.