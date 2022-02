Luka Lochoshvili redt stikkende tegenstander op het veld

Maandag, 28 februari 2022 om 14:02 • Jordi Tomasowa

Austria Wien boekte zondag een 1-0 competitiezege op Wolfsberger AC, maar na afloop werd er nauwelijks nog over de wedstrijd gesproken. Na een botsing Na een botsing ging Austria Wien-verdediger Georg Teigl bewusteloos naar de grond, waarna Luka Lochoshvili van Wolfsberger alert reageerde door Teigl, die zijn tong had ingeslikt, te redden.

Toen Teigl in het competitueduel in elkaar zakte, trad Lochoshvili direct handelend op. De verdediger van Wolfsberger stak zijn hand in de mond van zijn tegenstander om zo zijn luchtwegen vrij te maken. “Aan zijn ogen zag ik dat het niet goed was”, zei Lochoshvili in tegenover Sky Austria “Ik heb enige ervaring met dit soort situaties. Ik opende zijn mond en trok zijn tong eruit. Het belangrijkste is nu dat hij nog leeft.”

“Ik denk dat dit vandaag de belangrijkste actie in de wedstrijd was”, zei Wolfsberger-trainer Robin Dutt. “De schok was groot voor de meeste spelers, dus het is knap dat Lochoshvili de helderheid van geest had om meteen te reageren.” Austra-coach Manfred Schmid was het eens met de woorden van zijn collega. “Het was heel dramatisch. Je kunt Lochoshvili alleen maar bedanken voor zijn daad.”

Teigl ligt momenteel in een ziekenhuis in Wenen. Bij de botsing liep hij een schedelbreuk op en brak ook zijn jukbeen en kaak. De huidige nummer vijf van de Oostenrijkse Bundesliga laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de 31-jarige verdediger.