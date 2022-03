TOTO's tips: Wint Feyenoord voor het eerst sinds 2005 in Eredivisie bij Ajax?

Zaterdag, 19 maart 2022 om 16:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 10:15

De Klassieker staat weer op het programma, zondag om 14.30 uur. Koploper Ajax neemt het in de Johan Cruijff ArenA op tegen nummer drie Feyenoord. De laatste jaren had de Amsterdamse club het redelijk eenvoudig in eigen huis tegen de rivaal uit Rotterdam, maar dit jaar is er veel anders bij de bezoekers. Kan Feyenoord voor het eerst sinds augustus 2005 een Eredivisie-duel op bezoek bij Ajax winnen? Er zijn enkele voortekenen die in het voordeel van de Rotterdamse club spreken. Samen met TOTO blikken we vooruit op dé clash in Nederland tussen Ajax en Feyenoord.

Feyenoorders zullen niet graag naar de recente resultaten van De Klassieker in de competitie kijken. Ajax won de laatste vier Eredivisie-duels met Feyenoord en kan voor het eerst vijf keer op rij winnen van de Rotterdammers in competitieverband. De ploeg uit Amsterdam staat tevens voor het eerst op vier opeenvolgende clean sheets in De Klassieker. In de Johan Cruijff ArenA is de ongeslagen reeks nog indrukwekkender, want geen van de laatste vijftien thuisduels met Feyenoord verloor Ajax (dertien zeges, twee gelijke spelen). Feyenoord scoorde in april 2017 voor het laatst in Amsterdam; sindsdien kwamen achttien andere teams wél tot scoren uit bij Ajax.

Gemakkelijk zal het voor Feyenoord dus niet worden om te scoren tegen Ajax. De resultaten van de laatste weken van de opponent bieden echter wel hoop. Ajax kreeg in de laatste drie competitieduels tegen Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk en SC Cambuur zes doelpunten tegen uit tien schoten op doel, één tegentreffer meer dan in de eerste 23 wedstrijden van het seizoen (46 schoten op doel tegen). Het lijkt dus het ideale moment voor Feyenoord om een einde te maken aan de doelpuntendroogte tegen Ajax. Dan is wellicht ook een aantrekkelijk resultaat weer eens mogelijk. De Rotterdammers hebben dit seizoen vaak genoeg laten zien dat ze ook buiten De Kuip punten kunnen pakken. Feyenoord verloor maar één van de laatste negen Eredivisie-duels buitenshuis (zes keer winst, twee keer gelijk) en pakte dit seizoen al evenveel uitpunten als in 2020/21 (26).

Een aderlating voor Feyenoord is dat Orkun Kökçü dankzij een gele kaart tegen PEC Zwolle afgelopen weekeinde geschorst is deze zondag. De middenvelder, die in 2022 goed was voor vijf goals en twee assists in de Eredivisie, zal gemist worden. Sinds de Turks international debuteerde in december 2018 verloor Feyenoord elf van de 33 Eredivisie-duels waarin Kökçü niet in de basis stond, net zo veel nederlagen als in de 72 Eredivisie-wedstrijden waarin hij wel in de basis stond. Dankzij de schorsing komt er wellicht wel een plaatsje vrij op het middenveld voor Jens Toornstra en dat hoeft zeker geen nadeel te zijn. Van alle huidige Feyenoorders is Toornstra de enige speler die in het shirt van de Rotterdammers in de Eredivisie al eens trefzeker was tegen Ajax, in totaal lukte hem dit drie keer.

