TOTO's tips: Scoort Pavlidis tegen Ajax en zet AZ de ongeslagen reeks voort?

Woensdag, 2 maart 2022 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:31

Donderdag staan twee van de meest succesvolle bekerploegen van de afgelopen jaren tegenover elkaar in de halve finale. AZ staat voor de achtste keer in de laatste elf seizoenen in de halve finale van de TOTO KNVB beker, vaker dan elk ieder team in deze periode; nummer twee is Ajax, met zes halve finales sinds 2011/12. AZ is gewaarschuwd, want Ajax won zes van de laatste negen uitwedstrijden tegen de Alkmaarders en hield vier keer de nul, waaronder in de twee meest recente bezoeken aan het AFAS Stadion in januari 2021. Blik vooruit op deze halve finale met TOTO!

AZ verkeert momenteel in bloedvorm: de ploeg van Pascal Jansen verloor geen van zijn laatste achttien wedstrijden over alle competities (veertien zeges, vier remises). AZ kan donderdag daarom de tweede langste ongeslagen reeks van deze eeuw evenaren (19 in 2004 en 2011, 26 in 2008-2009). In de huidige reeks werden onder andere Ajax, PSV en Feyenoord al verslagen in de Eredivisie; de vraag is nu of de Alkmaarders dit ook met de druk van een halve finale en potentiële prijs kunnen. AZ kwam de afgelopen tijd vooral voor rust goed voor de dag. Negen van de laatste twaalf Alkmaarse doelpunten werden namelijk in de eerste helft gemaakt.

Ajax kwam dit kalenderjaar als een komeet uit de startblokken, maar de laatste wedstrijden gaat het allemaal minder voorspoedig. Van Willem II werd moeizaam met 0-1 gewonnen, terwijl er vervolgens niet werd gewonnen van Benfica (2-2) en Go Ahead Eagles (2-1). De Amsterdammers bleven in december 2020 voor het laatst zonder zege in drie opeenvolgende duels over alle competities: destijds werd er achtereenvolgens verloren van Liverpool, FC Twente en Atalanta. Ajax kan wel bogen op uitstekende prestaties in halve finales van het nationale bekertoernooi. Zeven van de laatste negen stuks werden gewonnen, alleen AZ in 2013 en FC Utrecht in 2020 konden de huidige koploper van de Eredivisie in deze reeks van een finaleplaats afhouden.



Bij AZ zijn dit seizoen twee spelers grotendeels verantwoordelijk voor de productie. Jesper Karlsson was al bij 24 doelpunten betrokken (15 goals, 9 assists), in totaal even vaak als de meest waardevolle AZ-speler van vorig seizoen in alle competities (Teun Koopmeiners 17 goals, 7 assists). Daarnaast is spits Vangelis Pavlidis vooral in bekerverband erg succesvol. Hij scoorde vijf keer in zijn laatste zes duels in de TOTO KNVB Beker, waaronder in ieder duel dat hij speelde voor AZ. De Griek kan de eerste AZ-speler worden die dat in vier bekerduels op rij doet sinds Wout Weghorst in februari 2018. De huidige spits van Burnley deed dit destijds zelfs vijf keer op rij.

