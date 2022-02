Peter Bosz haalt uit naar Turpin: ‘Niet de beste scheidsrechter’

Maandag, 28 februari 2022 om 13:12 • Jordi Tomasowa

Peter Bosz heeft geen goed woord over voor Clément Turpin. De Franse scheidsrechter besloot zondag na tussenkomst van de VAR een laat doelpunt van Lucas Paqueta in het Ligue 1-duel met Lille OSC (0-1) af te keuren. Volgens de trainer van Olympique Lyon was de treffer geldig en hadden les Gones minimaal een punt over moeten houden aan het treffen met de regerend landskampioen van Frankrijk.

Lille-doelman Léo Jardim treuzelde in de 86ste minuut van het Ligue 1-duel na een terugspeelbal van Tiago Djaló, waarna Paqueta hem de bal ontfutselde en de 1-1 in het lege doel schoot. Na tussenkomst van de VAR besloot scheidsrechter Turpin echter om het doelpunt af te keuren vanwege een vermeende overtreding van de aanvallende middenvelder. Deze beslissing kon op weinig begrip rekenen van Bosz, die door het gelijkspel met Lyon is weggezakt naar de tiende plaats in de Ligue 1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De keeper trapte gewoon op de grond”, zei Bosz na afloop op de persconferentie. “Het is ongelooflijk dat ons doelpunt werd afgekeurd. Ik kan het besluit van de arbitrage echt niet begrijpen. We maakten vlak voor tijd een geldig doelpunt. De keeper trapt in de grond. Dat was voor iedereen ter wereld duidelijk, behalve voor de scheidsrechter.”

Turpin was eerder dit seizoen ook de leidsman bij het competitieduel van Lyon met Paris Saint-Germain (2-1 verlies). De scheidsrechter besloot toen een strafschop te geven na een vermeende overtreding op Neymar. “Iedereen zegt dat Turpin de beste scheidsrechter van Frankrijk is, maar in mijn ogen is hij niet dat niet. In Parijs was het ook geen penalty. Nu volgt weer een slechte beslissing.”