Abramovich bemiddelt bij vredesoverleg tussen Rusland en Oekraïne

Maandag, 28 februari 2022 om 12:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:04

Roman Abramovich is momenteel in Wit-Rusland om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. De steenrijke eigenaar van Chelsea gaat een poging wagen om een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne tot stand te brengen, zo laat een woordvoerder van Chelsea weten. Abramovich ligt momenteel zelf zwaar onder vuur in het Verenigd Koninkrijk vanwege zijn vermeende banden met Vladimir Poetin.

Volgens de Jerusalem Post is Abramovich in Wit-Rusland om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, hetgeen door een woordvoerder van Chelsea wordt bevestigd. “Roman Abramovich is benaderd door Oekraïne voor het bereiken van een vredige oplossing. Hij staat daar open voor en heeft sindsdien geprobeerd om te helpen.” De betrokkenheid van Abramovich volgde op een verzoek van de Oekraïense filmproducent Alexander Rodnyansky.

“Oekraïne is verbonden met Roman Abramovich via de Joodse gemeenschap en hebben hem om hulp gevraagd”, zegt Rodnyansky. “Abramovich probeert sindsdien steun te krijgen voor een vreedzame oplossing. Hoewel de invloed van Abramovich beperkt is, is hij de enige die heeft gereageerd en het op zich heeft genomen om het te proberen. Of dit effect zal hebben of niet, weet ik niet, maar ik sta zelf in contact met de staf van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en weet dat zij hem dankbaar zijn voor zijn oprechte inspanningen.”

Abramovich staat onder druk om zich uit te spreken tegen Poetin en de Russische invasie in Oekraïne. In het Britse parlement is opgeroepen om de miljardair sancties op te leggen als belangrijke oligarch en vanwege zijn vermeende banden met de Russische overheid. Abramovich heeft eventuele banden met Poetin altijd ontkend. Abramovich liet zaterdag middels een statement via de officiële clubkanalen van Chelsea weten dat hij de controle bij the Blues uit handen geeft. De eigenaar maakte bekend dat hij 'vertrouwenspersonen binnen The Chelsea Foundation' de regie geeft over de club. Het is echter geen duidelijk statement waarin Abramovich zegt terug te treden als clubeigenaar, dus het is de vraag in hoeverre hij nog betrokken blijft bij Chelsea.