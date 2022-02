Gianluigi Buffon (44) verlengt contract en gaat tot ongekende leeftijd door

Maandag, 28 februari 2022 om 12:18 • Chris Meijer • Laatste update: 12:53

Gianluigi Buffon heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Parma. De 44-jarige doelman en Parma-eigenaar Kyle Krause maakten maandag tijdens een persconferentie bekend dat Buffon nu tot medio 2024 aan de club verbonden is. Het betekent dat Buffon tot zijn 46e kan doorgaan als profvoetballer.

Buffon keerde afgelopen zomer terug bij de club waar hij in november 1995 zijn debuut in het betaald voetbal maakte. De sluitpost maakte in 2001 de overstap naar Juventus en kwam vervolgens via Paris Saint-Germain en opnieuw la Vecchia Signora terug bij Parma. Dit seizoen is hij als aanvoerder een vaste waarde bij de nummer dertien van de Serie B: Buffon keepte tot dusver 23 officiële wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik heb geweldig nieuws: Gigi heeft zijn contract verlengd tot medio 2024. Hij is een geweldige speler, onze trots. Gigi heeft een enorme passie voor Parma en we zijn blij met zijn steun”, zei Krause tijdens de persconferentie. Buffon verzekerde tegelijkertijd dat hij nog altijd het beste van zichzelf kan laten zien. Italiaanse media suggereren dat de 176-voudig international mogelijk met het EK van 2024 in zijn achterhoofd voorlopig doorgaat als profvoetballer. De laatste interland van Buffon dateert van maart 2018.