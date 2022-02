Schalke 04 verbreekt banden met hoofdsponsor Gazprom

Schalke 04 heeft ervoor gekozen om de samenwerking met hoofdsponsor Gazprom voortijdig beëindigen, zo melden die Königsblauen middels een statement via de eigen clubkanalen. De directie en Raad van Commissarissen van Schalke 04 zijn momenteel in gesprek met vertegenwoordigers van het Russische aardgasbedrijf. Oorzaak is de Russische invasie in Oekraïne. Donderdag besloot de Duitse club al de naam van Gazprom van het wedstrijdshirt te halen.

Schalke 04 laat in het statement weten dat de de financiële daadkracht niet wordt aangetast door het breken met Gazprom en dat de leiding van de club erop vertrouwt dat er in de nabije toekomst een nieuwe hoofdsponsor gevonden wordt. Het Russische aardgasbedrijf is al jaren de belangrijkste geldschieter van de Duitse tweedeklasser.

Schalke 04 meldde donderdag dat het logo en de naam van de Russische hoofdsponsor Gazprom van de voetbalshirts verdween en voorlopig alleen de clubnaam op het wedstrijdtenue zou prijken. “Deze keuze is gemaakt nadat er gesprekken tussen Schalke en Gazprom Germania hebben plaatsgevonden”, werd er op dat moment in het statement geschreven.

De BBC meldde woensdag dat ook de UEFA juridische mogelijkheden bekijkt om het sponsorcontract met Gazprom vroegtijdig te beëindigen. Het Russische aardgasbedrijf sponsort de Europese voetbalbond jaarlijks met circa veertig miljoen euro, maar als het aan de UEFA ligt wordt het huidige driejarig contract verscheurd. De UEFA verplaatste eerder al de Champions League-finale van dit seizoen van Sint-Petersburg naar Parijs. De Europese voetbalbond verplaatst de eindstrijd naar het Stade de France. Het tijdstip van het duel blijft daarbij ongewijzigd.