Lijst met bonden met boycot tegen Rusland groeit; kritiek op ‘slappe’ KNVB

Maandag, 28 februari 2022 om 11:51 • Laatste update: 13:13

Steeds meer Europese voetbalbonden maken bekend dat ze voorlopig geen internationale wedstrijden meer tegen Rusland willen spelen. Na Polen, Zweden en Tsjechië - die eind maart in de play-offs met Rusland om een WK-ticket zouden moeten spelen - hebben nu ook Engeland, Noorwegen, Schotland, Zwitserland, Denemarken en Wales een dergelijk standpunt ingenomen. In het programma Studio Voetbal van de NOS klinkt kritiek op de KNVB, dat nog geen statement naar buiten heeft gebracht.

Polen, Zweden en Tsjechië maakten zaterdag al wereldkundig dat men niet van plan was om tegen Rusland te gaan spelen. De FIFA kwam zondagavond met drie concrete maatregelen tegen Rusland. De wereldvoetbalbond heeft besloten dat wedstrijden van Russische teams voorlopig op neutraal terrein gespeeld moeten worden, zonder dat de vlag wordt getoond of het volkslied wordt gespeeld. Bovendien moet Rusland zijn wedstrijden gaan spelen onder de naam Football Union of Russia (RFU).

‘Slappe hap’, zo concludeert NOS-journalist Jeroen Stekelenburg in Studio Voetbal. Ook Evgeniy Levchenko haalde zondag al hard uit naar de FIFA vanwege de maatregelen tegen Rusland. “Het is super slap, want je verschuift het probleem naar de nationale bonden. Daarom vind ik het wel goed dat de Poolse en Zweedse bond hebben gezegd: ‘Allemaal wel leuk, maar wij gaan die wedstrijd niet spelen’”, zegt Stekelenburg over de maatregelen van de FIFA. De Poolse en Zweedse voetbalbond lieten weten ook met de door de FIFA getroffen maatregelen niet tegen Rusland te willen gaan spelen.

“Wat heel moeilijk is: je gaat mensen, voetballers, clubs en fans raken die in principe niks verkeerd gedaan hebben”, zegt Stekelenburg. “Alleen dat zijn sancties. Sancties worden opgelegd om een land te straffen. Dat is om Rusland en Russen te isoleren. Om ervoor te zorgen dat er een soort opstand ontstaat in dat land, want je moet ze ergens zien te raken. Als je alleen Poetin zou kunnen raken, zou je natuurlijk dat doen. Het is belachelijk als je erover nadenkt dat Rusland op het EK voor vrouwen of het WK zou staan.”

De lijst met landen die voorlopig niet tegen Rusland willen spelen groeit. Engeland, Wales, Zwitserland, Schotland, Noorwegen en Denemarken hebben inmiddels ook bekendgemaakt dat er op alle niveaus geen internationale wedstrijden tegen Rusland meer worden afgewerkt. Voor Zwitserland hoort daar ook de eerste groepswedstrijd op het EK voor vrouwen van komende zomer in Engeland bij. Zwitserland zit in dezelfde poule als de Oranje Leeuwinnen, samen met Rusland en Zweden.

Statement from The FA: pic.twitter.com/mBTJ2y5gh8 — The FA (@FA) February 27, 2022

Vanwege de naderende ontmoeting van de Oranje Leeuwinnen met Rusland op het EK wordt er ook een statement van de KNVB verwacht, maar de Nederlandse voetbalbond heeft voorlopig nog geen stelling genomen. “De KNVB wil zich ook niet uitspreken over wat zij gaan doen als de situatie straks nog steeds zo is en Nederland in juli tegen Rusland komt te spelen. Dat vind ik ook slap”, oordeelt Stekelenburg. “De KNVB kan nu toch zeggen: ‘We doen dat niet’. Als de situatie straks totaal veranderd is, kun je je standpunt heroverwegen. Deze situatie vraagt er gewoon om een standpunt in te nemen. Los van wat je gaat doen: je steunt Oekraïne ook door te zeggen dat je Rusland de rug toekeert.”

“De KNVB moet een duidelijker statement afgeven. Als club of land moet je misschien wel zeggen: ‘Oké, we gaan daar niet tegen spelen’. Punt”, vindt ook Theo Janssen. Stekelenburg: “De KNVB zegt: ‘Wij hoeven nu nog geen standpunt in te nemen, want het is nog maanden weg’. Tja. Je moet dat statement maken vanuit een gevoel. Dat is een principekwestie. Het is niet zo sterk als je wacht tot het op je pad komt. Ze wachten natuurlijk tot de FIFA of de UEFA Rusland van dat toernooi weghaalt, dan hoeft de KNVB daar niks van te vinden.”