Tuchel bekritiseerd voor opmerkelijke wissel: ‘Een onzinnig idee!’

Maandag, 28 februari 2022 om 11:18 • Jordi Tomasowa

In Engeland is na de de finale van de EFL Cup verbazing ontstaan over de wissel van uitblinker Édouard Mendy. De doelman van Chelsea werd in de slotminuut van de verlenging door Thomas Tuchel naar de kant gehaald, om met Kepa Arrizabalaga de penaltyreeks in te gaan. De Spaanse goalie moest bij een 11-10 stand (niemand miste) zelf trappen en schoot hopeloos over, waardoor Liverpool na een zinderende finale de EFL Cup greep.

In de studio van Sky Sports kon Gary Neville weinig begrip opbrengen voor de keuze van Tuchel om Mendy vlak voor de penaltyreeks te wisselen voor Kepa. “Ik hou er niet van om een doelman alleen voor een strafschoppenreeks in te brengen”, zei de analist. “Ze weten natuurlijk dat Kepa uitstekende statistieken heeft als het om het stoppen van strafschoppen gaat maar ik begrijp het nog steeds niet. Mendy speelde uitstekend en heeft de hele wedstrijd reddingen verricht, hij zit in de wedstrijd, heeft het goede gevoel en is opgewarmd."

Jamie Redknapp kon de woorden van zijn collega-analist alleen maar beamen. “Ik vind het geen goed idee, het is een onzinnig idee”, zei de voormalig middenvelder van Liverpool. “Het is onzin, hij kwam niet eens in de buurt van het stoppen van een strafschop.” Volgens Jamie Carragher was de keuze van Tuchel om Kepa in de slotminuut van de verlenging in te brengen echter wel te billijken. “We moeten niet vergeten dat dit dezelfde beslissing was die Thomas Tuchel nam tijdens de Europese Super Cup en toen wist Chelsea de strafschoppenserie te winnen met Kepa op doel”, doelt Carragher op het gewonnen duel met Villarreal.

Het artikel gaat verder onder de video Tuchel over het vertrek van de Russische eigenaar Abramovich bij Chelsea Meer videos

Virgil van Dijk was een van de uitblinkers aan de kant van Liverpool. De verdediger werd alom geprezen in Engelse media voor zijn optreden in finale van de EFL Cup. The Express beloonde zijn spel met een 9. “Een moeiteloos en indrukwekkend optreden. Alles wat je verwacht van de heersende Nederlander. Een buitengewone prestatie.” Van de Daily Mail krijgt de verdediger een 8. “Net zoals Thiago Silva aan de andere kant straalde hij klasse uit', schrijft de krant, die een 8 uitdeelt. 'Liverpool had flink wat geluk, maar de Nederlander deed helemaal niets verkeerd.”