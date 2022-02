‘Barcelona nadert akkoord met transfervrije aanwinst voor volgend seizoen'

Maandag, 28 februari 2022 om 11:03 • Chris Meijer • Laatste update: 11:05

Barcelona nadert een akkoord met Franck Kessié, zo weet Sport te melden. De 25-jarige Ivoriaanse middenvelder is bij AC Milan in het bezit van een aflopend contract en heeft reeds laten weten dat hij deze verbintenis niet gaat verlengen. De onderhandelingen tussen Barcelona en Kessié zijn de laatste weken geïntensiveerd en in financieel opzicht zouden beide partijen elkaar nu naderen.

AC Milan haalde Kessié in 2017 weg bij Atalanta, aanvankelijk tegen een huursom van 8 miljoen euro en een jaar later definitief voor een transfersom van 24 miljoen euro. Sindsdien speelde de 52-voudig international van Ivoorkust 210 officiële wedstrijden voor i Rossoneri en ook dit seizoen is hij in principe een vaste waarde in het elftal van trainer Stefano Pioli. AC Milan wilde dan ook graag verder met Kessié en bood hem een jaarsalaris van vijf miljoen euro indien hij zijn aflopende contract zou verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kessié besloot die aanbieding echter naast zich neer te leggen. Ook vanuit de Premier League bestaat er belangstelling en Arsenal en Everton zouden hem eveneens een aanbieding hebben gedaan. Die Engelse aanbiedingen hebben Kessié echter niet overtuigd. De middenvelder wil zo snel mogelijk een knoop doorhakken over zijn nabije toekomst en zou wel gecharmeerd zijn van het idee dat hij in het Camp Nou kan spelen. Barcelona en Kessié zouden in financieel opzicht steeds dichterbij elkaar komen, waardoor een akkoord langzaam maar zeker nadert.

Er werd eerder vanuit Spanje gemeld dat Kessié een van de drie beoogde transfervrije versterkingen voor Barcelona is. Ook César Azpilicueta en Andreas Christensen moeten na het verlopen van hun contract bij Chelsea naar Catalonië gehaald worden. Sport schreef vorige week dat Azpilicueta zelfs al akkoord zou zijn met Barcelona over een tweejarig contract met een optie voor een extra seizoen. De onderhandelingen met Christensen zouden zich in een minder vergevorderd stadium bevinden, maar hij is volgens de berichtgeving wel vastbesloten om bij Barcelona te tekenen.