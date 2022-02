Zwitsers duel ontsierd door vuurwerkincident: doelman gaat naar de grond

Maandag, 28 februari 2022 om 10:00 • Mart van Mourik

Het duel in de Zwitserse Super League tussen FC Lausanne-Sport en FC Luzern (1-2) is zondagavond ontsierd door een vuurwerkincident. In de cruciale, onderlinge strijd tegen degradatie waren de supporters van de thuisclub het zat na ruim zeventig minuten voetbal en een 0-2 achterstand, waarna er vanaf de tribune vuurwerk op het veld gegooid werd. Luzern-doelman Marius Müller werd naar verluidt geraakt door de projectielen uit het publiek, waarna arbiter Fedayi San de selecties naar tijdelijk naar de kleedkamers stuurde.

In de twaalfde speelminuut had Asumah Abubakar op aangeven van Mohamed Drager Luzern al op een 0-1 voorsprong gezet. De score werd ruim een kwartier voor tijd verdubbeld door de man die ook de openingstreffer aantekende. De nieuwe mokerslag leidde tot dusdanig veel frustratie bij het publiek dat men besloot vuurwerk af te steken als protest richting de eigen clubleiding. Müller lijkt geraakt te worden en op de beelden is te zien hoe hij door twee ploeggenoten naar de kleedkamer wordt geleid.

PROTEST



Pendukung Lausanne-Sport nyalakan kembang api dan flare dalam laga melawan FC Luzern sebagai bentuk protes terhadap manajemen klub.



Kiper Luzern, Marius Müller dikonfirmasi terkena kembang api tersebut.#IMCpic.twitter.com/MbskJ3Qhyt — MedioClubID (@medioclubID) February 28, 2022

San besloot het duel direct te stil te leggen en stuurde de teams naar de kleedkamers. Na diverse verzoeken van de stadionspeaker leek de rust weder te keren in het Stade de la Tuiliere. Tien minuten later keerden de teams terug het veld op en ook Müller kon de wedstrijd hervatten. In de absolute slotfase maakte Stjepan Kukuruzovic namens Lausanne nog wel de aansluitingstreffer, maar een nederlaag kon niet meer worden voorkomen.

Lausanne staat met 12 punten uit 23 wedstrijden stijf onderaan de Zwitserse ranglijst. Het duel met Luzern, dat nu met zes punten meer de voorlaatste positie bezet, werd door de supporters van Lausanne gezien als cruciale wedstrijd om degradatie af te wenden. Bij de 0-2 sloeg de wanhoop toe. Toch heeft de rodelantaarndrager nog dertien speelronden om aan het noodlot te ontkomen.