Spaanse kranten zien compleet feest: ‘Van het Barça van Messi naar zijn Barça’

Maandag, 28 februari 2022 om 09:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 09:34

De Spaanse ochtendkranten komen superlatieven tekort om het optreden van Barcelona tegen Athletic Club (4-0) te beschrijven. Los Azulgrana wisten voor het derde officiële duel op rij viermaal te scoren, en de media loven met name de bijdrage van Pedri aan het Catalaanse succes van de afgelopen weken. “Van het Barça van Messi naar het Barça van Pedri”, kopt Sport, terwijl Marca, net als trainer Xavi, verbanden ziet tussen Andrés Iniesta en de negentienjarige middenvelder.

De Nederlanders bij Barcelona namen een belangrijke rol op zich bij de klinkende zege op de Basken. Zo scoorden Luuk de Jong en Memphis Depay kort na hun respectievelijke invalbeurten op aangeven van Ousmane Dembélé, terwijl Frenkie de Jong bij de 2-0 de assist op de Franse aanvaller achter zijn naam kreeg. Hoewel er in de Spaanse media eveneens lovende woorden gesproken worden over het Nederlandse trio, gaat de meest lof uit naar Pedri. Xavi vergeleek de spelmaker direct na afloop met Iniesta en noemde hem ‘qua talent de beste speler ter wereld’.

'HALLO! Zullen we even stoppen, Frenkie?' ?? Sierd de Vos geniet -net als het Barça-publiek- met volle teugen van Pedri ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAthletic pic.twitter.com/5OHXzCdvI5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2022

Onder meer Marca sluit zich volledig aan bij de lofzang van de oefenmeester. “Hij maakte een compleet feest van de wedstrijd: hij zette de lijnen uit, zocht naar ruimtes, bepaalde het spel, bewoog zonder de bal, dribbelde... Maar zijn geweldige prestatie stond niet op zichzelf. Zijn niveau in elke wedstrijd is spectaculair. Xavi heeft zijn parel gevonden en Pedri is in deze opmars niet meer af te stoppen”, zo schrijft de Madrileense sportkrant, die zich overigens ook kort uitlaat over de Nederlanders. “De invallers geven de doorslag. Ousmane Dembélé, Luuk de Jong en Memphis Depay scoorden alle drie nadat ze in het veld kwamen.”

Sport gaat nog een stap verder en schrijft dat Pedri de rol van Messi heeft overgenomen. “Del Barça de Messi al Barça de Pedri. Barcelona speelt op het tempo dat Pedri aangeeft. Het team dat eerst van Messi was, is nu in handen van een negentienjarige magiër. Er verandert iets bij Barça. Dat zie je terug in de drukte van het Camp Nou. Het barcelonismo leeft. Dankzij de terugkeer van belangrijke voetballers en de nieuwe aanwinsten begint Barça een vlucht te nemen.”

Een ‘fiesta completa’, zo noemt Mundo Deportivo de wedstrijd van Barcelona. “Onder leiding van Pedri werd de snelheid opgevoerd om Athletic te verslaan met doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang, Dembélé, Luuk de Jong en Memphis. Al had Barcelona het lang lastig doordat Gerard Piqué zijn handen vol had aan Iñaki Williams. Pas na de 2-0 van Dembélé was men er gerust op in Camp Nou. Memphis en Luuk de Jong plaatsten vervolgens ieder een kers op de taart.” Tegelijkertijd schrijft AS over de euforie in de Catalaanse hoofdstad en de hervonden spelvreugde.